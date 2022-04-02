清明節不僅於祭祀 更要懂得感恩

春秋晉國獻公時期發生一場政治鬥爭驪姬之亂，驪姬為了報亡國之恨決定奪取晉國，讓自己生的小孩奚齊繼承晉國王位。於是有計畫的陷害獻公其他三位公子。雖然是親生，晉獻公還是受不了每天晚上枕邊人的「浸潤之譖」最後選擇相信驪姬的謊言，派人追殺三位公子。

太子申生最孝順，不想違背父親的旨意，君要臣死，臣不得不死，父要子亡，子不得不亡，太子申生現場自殺。二兒子重耳與三弟夷吾為逃避迫害而流亡國外。重耳流亡途中又累又餓，無力站起來。隨臣找了半天也找不到一點吃的，正在萬分焦急時，隨臣介子推走到僻靜處，從自己大腿上割下一塊肉，煮了一碗肉湯讓公子喝了，重耳漸漸恢復精神，當重耳發現，肉是介子推自己腿割下的時候，深受感動，流下眼淚，發誓來日當重重報答。

經過齊國時，齊桓公出手闊綽，不光熱情設宴招待，還送了重耳數匹好馬。齊桓公還把自己同宗的姑娘許配给重耳。齊桓公死後，他們為避免涉入黨派紛爭，離開齊國又流亡到曹國、宋國、鄭國，最後到楚國，楚成王對重耳很尊重，非常熱情對待他。後来秦穆公得知重耳到楚國，派人來接重耳，重耳不好拒绝，決定前往秦穆公那裡，楚成王看到重耳要走，也不能挽留，只好送他很多財寶。

過了幾年，在外流亡19年的重耳，聽聞先回去繼承王位的胞弟晉惠公夷吾去世，秦穆公願意幫忙，於是重耳在秦穆公重軍護送下，到了晉國順利稱王，此時重耳也已62歲。重耳作了國君，就是歷史上晉文公。即位後重賞當初伴隨他流亡的功臣，唯獨忘了行動不便的介子推，很多人為介子推鳴不平，勸他面君討賞。

然而介子推鄙視爭功討賞，他與母親到綿山隱居。晉文公聽說後羞愧莫及，親自帶人去請介子推。介子推已離家去綿山。有人獻計，從三面火燒綿山逼出介子推，大火燒遍綿山卻沒見介子推的身影。火熄後人們才發現，背著老母親的介子推，坐在老柳樹下死了。晉文公見狀慟哭。裝殮時從樹洞裡又發現一血書，上寫：「割肉奉君盡丹心，但願主公常清明。」為紀念介子推，晉文公下令，將這一天定為寒食節，並將一段燒焦的柳木，帶回宫中做了一雙木屐，每天望著它嘆道：悲哉足下，此後，足下成為相互尊敬的稱呼。第二年文公率眾臣登山祭奠，發現老柳死而復活。便賜老柳為「清明柳」，曉諭天下把寒食節的後一天定為「清明節」。

清明節的來歷正是感恩，清明節上墳祭祀先祖，沿襲這種感恩的精神。中國清明節對感恩，好像專注那些死去的先人，卻沒有對活著、對自己有恩的人，似乎將更多、更重要的感恩淡化了。一個充滿感恩的社會，明瞭自己艱難的民族，明白恩惠的個人才能珍惜現實，珍視歷史，敬重別人，敬畏公德。

感恩節在中國就是清明節，在感恩逝去的歷史和人的同時，更應該感恩那些有益於我們生存和發展的人。清明節對於中國人，不僅是祭祀，更重要的是感恩！