烏克蘭亂局 想想所羅門王智慧

不論什麼理由，俄國 出兵入侵了烏克蘭 就是犯了大錯，也註定了成為歷史的罪人。烏克蘭的抵抗打的有聲有色。不論結果，烏克蘭的總統也都會留名青史。為此，成千上萬的人已經死於這個慘烈的戰爭。這讓我想起了所羅門王。

這是一個著名的故事，是所羅門王對兩個女人爭奪一個嬰兒的判決。所羅門王的智慧，讓他把嬰兒判給了那個寧願失去孩子也不願殺死它的女人-真正有母愛的真正母親。不幸的是，許多當前的世界領導人完全沒有這種神判的智慧。他們的真愛是權力，而不是人民，所以他們甚至沒有選擇正確答案的能力。

我們仔細想想烏克蘭的亂局：那個是會受到最大破壞和傷亡的國家？誰有責任要為保全自己國民的身家性命去盡力追求和平？

從戰前開始，俄國所的重點要求是防止烏克蘭加入北約，而不是占領烏克蘭。這真是一個生死存亡的戰爭，還是選邊站所造成的災難？

不在戰前談判，在全國成為焦土後才談判，會得到更好的成果嗎？即使有多成果，值得嗎？能從這場戰爭得到最大經濟和政治利益的國家，也是說要全力支持烏克蘭的國家。他們會真的為烏克蘭派兵流血嗎？

台灣一定要吸取這個教訓，因為以上的問題也都適用於台灣，為自己國民的身家性命，兩岸的領導人一定要發出最大的智慧來和平解決兩岸問題。身為人民父母的台灣執政黨更需要好好想想。真的要為政治野心，而讓自己的孩子被劈成兩半嗎？