俄羅斯的北約恩怨 烏克蘭首當其衝

說起來也許令人難以置信，原來蘇俄曾經兩度有意結盟北大西洋公約 (北約) 而不果。首次為1953年赫魯雪夫出掌蘇聯後，曾欲大幅修改史達林的暴政，兩年後甚至提議加入北約，以期和西方解凍。這的確令當時的北約很驚訝。不過蘇聯根本不是一個民主政體，而且它又不肯讓北約介入它的軍事計畫，因而不獲接納。此事過了九天後，蘇聯就和它的共產附庸國 (SSR) 們簽訂華沙公約，繼續冷戰；不過也可見它的確不願樹敵。

這樣一晃35年後鐵幕解體前夕，蘇聯最後一任元首戈巴契夫再提加入北約。1991年葉爾欽就任第一任俄羅斯總統後，正式向北約提出此事，但這也給北約一個頭痛的問題。因為如果俄國 加入成為友邦後，北約就沒有圍堵的對象可言，也就等於沒有存在的價值。連帶對美國來說，沒有 (或少了一個) 敵人，它的國防工業甚至社會經濟都會受極大的衝擊。這就是前五星上將艾森豪卸任總統時臨別贈言提出關於「軍事工業綜合體」的警告。

二來即使解體後，到底當時的俄國還是世界上第二號的核武強國，它不會像其他北約成員乖乖地聽美國老大哥擺佈。一山不能容二虎，將來必會搞分裂；就如聯合國安理會有俄國的否決權，許多事都辦不成。而且據俄國首屈一指的政論家波茲涅爾所說，從沙皇的暴政直接轉到共產主義，俄人從來沒有嘗過一天民主滋味，它如何能滿足所謂民主政體的要求？

北約於是一直把俄國入會拖在那裏，只經由北大西洋合作委員會、和平夥伴關係計畫、俄羅斯-北約理事會等等外圍組織，在打擊恐怖主義、阿富汗及防止武器擴散等方面合作，甚至讓俄國代表團可常駐北約總部，但是就是未能入會，有如典型西方排外的俱樂部。但是另一方面，以往東歐許多前蘇聯的附庸小國卻又一一被批准加入，到2000年普亭 接任總統時，看在眼裡，的確有受圍堵的感覺。

試想1962年蘇聯運幾枚飛彈，到和佛羅裡達州隔海90英里的古巴，美國就大做文章，說是受不了的威脅。如今推己及人，北約已擴張到俄國門口的小國，如愛沙尼亞和拉脫維亞等，現在更連大國烏克蘭 都在被招攬之列，普亭夜不安枕可想而知的。

不過普亭剛愎自用，雖擁有最先進武器，但對俄軍傷亡及士氣，以及烏克蘭軍民上下一心的抵抗意志，似乎估計錯誤；無法下台之餘，更罔顧文明世界的戰爭規範 (如日內瓦公約) ，而肆意向無辜平民甚至醫院和核電廠開火，把一個美麗、富庶而愛好和平的國家，化為廢墟；使數以百萬計的婦孺流離失所；列入戰犯之列，罪有應得。

普亭心理似有問題，和部屬的關係，也有如川普政權末日，大家都求自保，敢怒而不敢言；不過也有開始下堂求去者；還有民眾反戰遊行，被捕者已逾1萬5000人；如再加上傷亡軍人家屬抗議，普亭會不會惱羞成怒索性動用化學或生化武器，都要看軍事領袖有無「不從亂命」的道德觀和膽識。

倘如普亭能被逼停戰甚或被趕下台，讓烏克蘭人民能重建家園，美國及盟邦應和俄國新政權合作，協助建立民主法治及自由的社會，化敵為友才是上上策。