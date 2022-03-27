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恐怖獨裁者 不配有地緣政治安全

萬沐（多倫多）

最近普亭指揮俄軍入侵烏克蘭，還揚言要動用核武，暗示不惜發動世界大戰。如此可怕的恐怖獨裁者，竟然也有人為其辯護，而給普亭辯護最多的一句話就是，俄羅斯應該有它的的地緣政治安全，其實這完全是個偽命題。

按照國際法，國家不分大小，一律平等。請問，俄羅斯給了周邊國家什麼地緣政治安全？答案是NO。有的只是蠶食鯨吞、血與火，奴役和壓迫。現在烏克蘭，不讓你控制、不讓你奴役，想加入自由民主國家的聯合體北約，怎麼就成了威脅你俄羅斯的地緣政治安全了？

況且北約本來就是個防禦性的軍事組織，即使烏克蘭加入了，你也不能說人家就是對你俄羅斯構成威脅，更不能因為懷疑對你不利而發起戰爭。更可惡的是，人家還根本沒有加入北約，你俄羅斯就揮師入侵烏克蘭，要滅人之國。這樣恐怖主義國家，完全就是將自己的所謂地緣政治安全的追求，建立在妄想和霸凌之上的。

面對當今普亭領導下的俄羅斯，說實話，即使北約採取行動，消滅其政權、解體其國家，也完全是順應天理人心、合乎國際法的。超級國家恐怖大亨普亭根本就不配享有地緣政治安全。

中國古代周武王的「東擴」，從先「八百諸侯會孟津」到後來發起「牧野之戰」，直搗黃龍，攻進朝歌，最後殷紂王鹿台自焚，天下歸周。完全是順天應人的正義之舉，成為歷史美談，是人們至今津津樂道的「湯武革命」。恐怕當時的人再愚蠢，還不會去罵周武王的「東擴」沒有給殷紂王「地緣政治空間」吧。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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