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NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

跟隨美掏空一中 台灣小心反作用

王亮（台北市）

最近美國為解決烏俄戰爭，與中國舉行兩次領導階層的會談；除拜習視訊通話外，包括中國外長王毅與相關公眾號的評論中，都提到美國掏空「一中」，即其口說一中，卻與實際作為有很大差距。

這個問題也可從台美關係來看。賴清德副總統在就任行政院長時，曾表示他是「務實的台獨工作者」，他指的是「不宣布台灣獨立就是務實」，也可說是努力發展台灣，不踩中國「紅線」。

而美國方面則是承認世界上只有一個中國，不支持台獨，但並未承認台灣是中國的一部分，這與務實台獨並不矛盾，成為台美關係堅若磐石的基本架構。台灣在不宣布台獨前提下，還可搞文化台獨，去中國化，並跟隨美國反中抗中。這使中國終於意識到「一中」被美國掏空了。

不宣布台灣獨立，可說是謀取政治利益的「假台獨」，美國不支持台獨，但並未承認台灣是中國的一部分，也可說是「假一中」，兩者結合可以做很多事，互助互利，如中國再不抗議，台美有滿大合作操作空間及政治利益，對台獨支持者也有很大的鼓舞。

台灣搞反中、去中國化，不與中國大陸接觸，美國反對台海兩岸片面改變現狀，但未鼓勵兩岸和談，這其實就是往「一邊一國」走，雖尚未踩紅線，但風險已逐漸升高。雖然隔海攻台代價很高，但中國大陸為其「核心利益」，不惜付出高代價的意志應是不低的。

王毅 賴清德

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