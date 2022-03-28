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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

時空無際 奇幻之旅

章濟貧／洛杉磯

離開洛杉磯，你要去哪裡？這裡給您一些建議。丟下好萊塢的影藝，躲過拉斯維加斯的紙醉金迷，趕快飛到中西部的密蘇里，看那大片的蜂蜜和玉米。過了密西西比，來到純樸的田納西，聽聽那裡的鄉村歌曲。南下來到邁阿密，看到美女的比基尼。

飄洋過海到巴西，那裡地廣人稀。穿過大海來到西班牙的馬德里，那裡從不下雨。往北到巴黎，欣賞紅磨坊的舞藝。德國的轎車舉世第一，隣近的奧地利有迴腸盪氣的歌劇。看歌劇也要去義大利，還有維那斯的風光綺麗。歐洲的富裕，顯露無遺。

回到亞洲古老的土耳其，看那裡千年的古蹟。看古蹟一定要去埃及，那裡也有千年的木乃伊。中東經過許多戰役，留下諸多痕跡，但石油產地的沙烏地，仍有油田的密集！經過非洲的神奇，但也不用唏噓。

來到多島的印尼，嚐嚐那裡的沙嗲雞。最後回到中國的神州大地，讀讀那傳誦千古的三國演義，精采的西遊記，紅樓的兒女情長和水滸的俠義。遊歷南方古城大理，欣賞那裡的詩情畫意。

西方的烏蘇梨和戈壁，有沙漠的無際。北方蒙古草原的水草豐裕。輾轉來到伊梨，美麗的那拉提在那裡等你。

黃河長江孕育著中原大地。來到中原黄帝河南的故里，嚐嚐河南胡辣湯帶來的家鄉記憶，順便帶回一些道口燒雞和涮里哈羊蹄。

絲綢之路的傳說充滿神奇，一帶一路創建新的標記。各族人民同仇一氣，跟隨著飄揚的紅旗，前進的心意，堅定不移。

隨著心意隨處去，去看台灣的歌仔戲，然後到北京去聽聽那字正腔圓的平劇。最後回到洛杉磯，一切都成了回憶！

河南 歌劇 洛杉磯

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