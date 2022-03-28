人生感覺最幸福的時刻

由於我經常開車送內人去矽谷基督第四家做禮拜，有時也順便陪伴內人參加教會的野餐與節慶活動，教會自然希望我能信上帝。儘管我一再表明自己是無神論，說明到目前為止，只見地球上有人，還沒發現任何星際有鬼和神仙，但我尊重宗教信仰自由，包括支持內人參與教會的一切活動。教友們還是不離不棄，不斷邀請我參加聚會，盛情難卻，在家裡參加了3月18日星期五晚上的Zoom視訊會，主題是講幸福。

我忽見螢幕出現一首詩：久旱逢甘雨，他鄉遇故知，洞房花燭夜，金榜題名時。這首出自長篇《神童詩》中的五絕韻，不知何人所作，確是廣泛地描述了農民、遊子、凡人和學士最感幸福的時刻，是千百年來再無人超越的絕唱。時代不同，人們另有一些不同的幸福時刻感。會後，對一再邀請我參與視訊的克美教友說：「讓我們與所有微信 朋友，也來用詩文表述一下自己最幸福的時刻吧！」她答：「這倡議好，讓我想想。」

下面是親朋微信圈發來的部分作品，有的隱姓，有的署名。不才對某些作品做了修改潤色，盡可比擬與唱和《神童詩》中的五絕，極個別的詩句，沒有為合律而修辭，反而害其深意與高見。盼有興趣的詩人參與發表，以饗讀者。

通題：幸福時刻

春風蝴蝶舞，倦鳥返家居，上帝垂恩日，天人合一時。—克美

抗日聞全勝，留洋美國行；飛離重慶日，落地鳳凰城。—老叟

專政趨民主，自由渡海居，離開湘水日，抵達洛城時。—甄璽

文章剛見報，著作廣流行，樂透來頭獎，奧林得冠軍。—青青

普帝歸山日，俄烏敵對停，難民回故第，油氣便宜行。—中嶽

兩岸統一日，大陸民主時；遊人回故土，舉國拜先師。—新律

以上唯末首前兩句是特例，不能為合韻律而改動一字而害意。盡管這些詩句比起廣為人知的「洞房花燭夜，金榜題名時」，廣度相差十萬八千里，但也反映今時部分不同觀念的人之幸福感。盡管我是無神論者，但非常尊重宗教信仰自由，因為人類近兩、三千年來出現的釋道儒基督等教派，同樣具有維護社會安寧幸福的作用，不應厚此薄彼與歧視。

目下唯有普亭 瘋了，他雖走出原蘇聯原始~奴隸~封建~資本~共產五段論社會發展規律泥坑，卻未感悟到原本正確的人類社會演進史，只有漁獵~農牧~工商三個經濟期，形成漁獵野蠻社會~農牧帝王社會~工商民主社會三分期史。

當今天全世界大部分國家已進入工商民主社會，最大的利益莫過於將自己的產品銷售出去，不需要戰爭，只需要良性競爭，達到物美價廉，造福人群。而普亭思想仍停留在農牧帝王社會，用戰爭方式擴大農牧場領土，狂言給我20年，還你一個強大的俄羅斯 。

他沒有接受二戰時德日的教訓，當時德日已有高度發展工業，卻採戰爭侵略擴張領土的方式，引起世界抵抗，結果失敗一無所得。反而是戰後在故有的領土上，通過發展工商業良性競爭，成為GDP曾占世界第三、第二的富國地位。

俄羅斯現在的領土全球第一，根本無需再用侵略戰爭擴張，占領已擺脫蘇俄統治的獨立國家，虛耗財力人命，反而不值得，造成昔時貧困虛胖的蘇俄帝國。普亭不應未達原旨而惱羞成怒，擴大甚麼B計畫而逼迫烏克蘭讓步，延長戰爭定會一敗塗地，望早日撤兵為上策，各方人民方均感幸福。