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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

畢業60周年視訊同學會

吳南風／洛杉磯

海外存知己，天涯若比鄰；無遠皆弗屆，友誼長久存！

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淨零排放目標下 綠色金融更形重要

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