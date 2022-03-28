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奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯衝上台打人 全因老婆被揶揄

北京東奧感思

黃斌／羅蘭岡

銀裝素裹色蒼茫，冬奧競場賽事忙，飆速滑翔肝膽顫，凌空旋轉氣昂揚，驚心動魄花招展，震撼心弦為爾狂，世界健兒齊匯演，鳥巢璀璨更輝煌。

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淨零排放目標下 綠色金融更形重要

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