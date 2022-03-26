美國是虛偽、自相矛盾的民主

2021年底，美國召開民主峰會 ，邀請110個國家及地區參加，從民主峰會的字面去看，很時髦悅耳，但脫掉外衣，卻變成赤裸裸虛偽的東西。

首先它違反了民主的定義。民主一詞源於希臘語demos，意為人民。從民主本義來說，就是讓人民當家作主，全體公民都平等地享受對國家公共事務的決策權和管理權。美國根本不理解、也做不到這個標準。只能用它作標籤形式，標榜自己是捍衛民主的勇士，實際上是個口是心非的巧偽人，這種虛偽又抽象的民主對現實沒有一點意義，其次違背初衷定義。

其次，最初《美利堅合眾國憲法》憲政制度，採三權分立學說：行政權、立法權、司法權，彼此制衡，是最好的民主典範。政權應掌握在既不富足又不貧困的中産階級手裡，這才是人民當家作主，才能防止政府獨裁。

當時哲學家迪遜認為，一個大眾政府中，對人權最大的威脅，來源於多數人的暴政，如果某個少數派系控制了政府權力，並利用這種控制犧牲其他利益為代價，促進自己的特殊利益，暴政就會出現。如今美國權力被財富寡頭壟斷，成為為少數人服務的機器，如果百姓反抗就會鎮壓。白人警察 無故殺死黑人、亞裔，難道這種行為還算為民主？這是一種虛偽的民主。

其三，自相矛盾的民主。台灣是中國領土一部分，全世界180多個國家都肯定，且在聯合國會議上一致通過，有文件可查，自稱維護民主的美國，也承認台灣是中國的領土。可是在這次峰會上，卻把台灣省當成一個國家代表出現在峰會上，美國這種一中一台做法，不是徹頭徹尾的虛偽嗎？美台一起玩火，終將引火燒身。

其四，違背民主本意。討論全球民主理論重大問題，應該全球各國都參加。這次峰會就沒有邀請中國和俄羅斯參加，美國心中有鬼，這就是虛偽的表現。因為民主本意是全人類的共同價值和共同財産，是各國人民的權利，由各國人民自定，它不是少數國家的專利。實現民主有多種方式，不可能千篇一律。用單一的標尺衡量世界豐富的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是不民主，是赤裸裸的一種虛偽民主的表現。

其五，藉民主掠奪財富。美國政客要想侵略別國，先給你戴上執政不民主、恐怖活動、沒有人權、獨裁、製造核武器等大帽子，然後派軍隊推翻政權，使得平民百姓受苦，把世界攪亂。對伊拉克戰爭就是掠奪財富，推翻胡森政權後，美國、日本從中搶劫石油 達1637.6萬桶，價值幾百億美金，難道掠奪別國財富也是民主？！美國的民主，只是資本家愚弄民眾的一種工具，是侵略別國一種藉口。

去年12月10日美國無人駕駛機濫殺敘利亞無辜兒童十名，又不肯賠償，這樣喪盡天良的行為還是世界「民主燈塔」嗎？