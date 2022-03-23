對俄不同調 四方安全對話雞肋化？

日本首相岸田文雄在19日訪問印度 ，希望對「後安倍時代」的印日關係注入新的活力。但就結果來看，只能勉強說是差強人意。雙方僅簽署六項功能性協議，但沒有觸及實質的安全合作議題。先前已經討論過的日本擬軍售印度水上飛機、日本欲承造印度第二條高鐵路線等重要議題則無新的進展。唯一亮點大概是日本宣布將對印度投資5兆日圓。

雖然岸田首相行前聲稱希望說服印度在烏克蘭 問題上採取跟日本一致的立場，但終究沒能讓印度加入歐美譴責俄羅斯 侵略烏克蘭的行列。檢視高峰會後發表的聯合聲明，在俄烏問題上，除了特別關注核能設施外，其餘並無新意，篇幅甚至還不如氣候變遷或新冠疫情議題。聲明中也完全沒有提到俄羅斯。雙方的肢體互動也反映了會談的氣氛。向來喜歡在媒體前面擁抱外國領導人的印度總理莫迪，這次只是很禮貌地與岸田首相握手，若跟去年底他用力擁抱普亭的畫面相比， 顯然是有意思的對照。

印日關係的溫吞進展，其實也對映出印度對四方安全對話及美國印太戰略的態度。不只是台灣，印度當局當然也在評估阿富汗及烏克蘭情境及對自身的影響。美國高調組成澳英美聯盟（AUKUS），不僅惹惱法國，其實也讓部分印度人士感到吃味，體認到印度終究不在美國的閨蜜圈。

拜登上台之後，連續召開三屆的四方安全對話高峰會，不幸地是，不論就實際作為或政策宣示，力道一次比一次弱化。在去年三月的第一屆會議中，四國允諾要提供印太地區10億劑新冠病毒疫苗，迄今仍是空中樓閣。

在三月三日剛結束的第三次高峰會上，四國甚至無法產出「聯合聲明」，最後只由白宮發表所謂的宣讀文件，類似於所謂的談話紀要。印度自己倒是發表了一份較長的新聞稿，說明印度強調四方安全對話應該專注於印太地區。言下之意，印度反對用四方安全對話這個機制去處理烏克蘭問題。其實，這跟印度以往的立場有些微差異。印度早先還曾力邀俄羅斯加入印太戰略，如今反倒是企圖切割，圖個明哲保身就好。

印度在俄羅斯入侵烏克蘭的議題上也與美、日、澳不同，接連在聯合國安理會、大會、人權委員會以棄權方式表態。表面看似中立的表現，其實是暗挺俄羅斯。印度不但沒有加入經濟制裁俄羅斯，反而趁低價進口俄羅斯原油。在烏克蘭危機上，印度與四方安全對話的另外三國漸行漸遠，卻與中、俄走到了一塊。但印度終究是四方安全對話的要角，沒有印度的印太戰略，就只能倒退回亞太戰略。四方安全對話若不能對烏克蘭這類的重要國際議題有具體的共同作為，恐怕只會逐漸走向「雞肋化」的命運—食之無味，棄之可惜。