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立即撤軍 是普亭最佳選擇

張世功（紐約）

﻿普亭入侵烏克蘭，無論在戰略和戰術上都是極大的錯誤。在戰略上，看他臉色行事的下屬情報部門給他上的報告是：「侵烏之戰必定會受到同文同種軍民的歡迎，不堪一擊」。誰料想，已經民主化30年的烏克蘭民眾怎麼還願意再回到沒有自由的獨裁統治？他們當然要誓死反抗。

戰術上，西方國家給予的大量的專打坦克的「標槍飛彈」、專打直升機與低飛戰機的「刺針飛彈」，在美國強大的網軍指導下，準確無誤的重創了俄軍主戰坦克等裝甲車輛。再加上烏國及西方媒體的大量報導宣傳，給烏國軍民極大鼓舞，使其越戰越勇。相反，非正義之師的俄國侵略軍，士氣慌亂，不斷潰敗，部隊所到之處，處處受到人民的抗議和圍堵。即便是以很大的代價拿下了基輔，也無法統治管理，因為人民不服，必將遭受長期反抗。

普亭應該要學習鄧小平當年指揮「對越反擊戰」那樣，見好就收，立即撤兵，勝利回師。普京教訓烏克蘭為「擊毀軍事力量、粉碎納碎主義」，目的達到，即可凱旋而歸，利用其掌控的國內媒體，大力宣傳普亭大帝的豐功偉績，重新獲得國內民意支持，重獲中俄友誼。

認真學習習近平為首的中國共產黨的民主集中制，學習中共政治局的集體領導制，不搞個人獨裁。難道不是普京的最佳選擇嗎？

普亭 烏克蘭 習近平

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