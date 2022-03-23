元首級會談 習近平強硬表態

美國總統拜登 與中共國家主席習近平 半年內二度通話；就目前釋出相關訊息看，這並不是一個很平順的「雲會晤」；至少，在對台問題上，中共展現強大壓力；雙方並且預伏潛在危機。

此次拜習雲端峰會，就美方原先預期，主要焦點當然是俄羅斯入侵烏克蘭一事。但北京 顯然「不吃這一套」，完全把焦點置於台灣問題上。此次會談，習近平直告拜登，「特別是美國有些人向台獨勢力發出錯誤訊號，這是十分危險的。台灣問題處理不好，將對兩國關係造成顛覆性的影響。」情況所以如此，習認為是因「美方有些人沒有落實我們兩人所達成的共識，也沒有把總統先生（拜登）的積極表態落到實處」。在這個議題上，習的結論是，「美方對中方的戰略意圖做出了誤讀誤判」。

其實，習近平在會談中出現這種說法，並不令人意外。因為就在14日美中高層羅馬會談，中共政治局委員楊潔箎，在與美國國安顧問蘇利文長達七小時的高強度對話時，就明白講「落實兩國元首共識是中美關係最重要的任務」；楊並把去年11月拜習會中，拜登總統做出不支持台獨承諾抖出來。這其實就已指控美方言出而不行。

所以，當習近平再次在元首級峰會上，以強烈方式提出，就是清楚表明北京相關立場；若再持續出現問題，就會是真的麻煩了。

截至目前，美方回應，顯仍屬含混，似未能真正了解問題的嚴重性。美方無論是新聞稿或是事後的背景說明，均不見中共正式表態「不支持台獨」的說法。新聞稿中只有一個含含混混的「政策沒有變化」與「美國持續反對片面改變現狀」，一共只有兩行字。

直到次日的美方資深官員簡報時，仍是如此，甚至更南轅北轍。他的說法仍是，「拜登總統仍然承諾由台灣關係法、三項聯合公報、與六項保證所指導的我們的一中政策。」並表示，拜登著重於台海和平穩定，拜登政府並將持續堅若磐石的支持台灣。此資深官員說，拜登對習近平的回應是，「重申我們長期以來的持續政策，並強調我們對北京在台海執行的強涉與挑釁行為表示關切」。

值得關注的是，此次拜習峰會中，習近平是以一國國家領導人身分，正式對拜登提出其所認為的問題與問題所在；習這些言辭也白紙黑字見諸媒體。所以，在台灣問題上，習近平其實是沒有退路的。

當然，習在這次會中說法，還是留了一線空間，並未明白認定是美方政策問題，而是執行人出問題。無論如何，這種情況在元首層級會談明白提出了，卻仍不見改善的話，就只能說是政策意圖本就如此。如此，以北京當前的緊迫感，一場衝撞勢不可免。