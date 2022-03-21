北京冬奧的非凡成就與意義

第24屆冬季奧運 在北京隆重閉幕，就我觀察，這次奧運會對中國意義非凡。

首先，在全球飽經COVID-19病毒陰影下，順利舉行冬奧，向全世界展示抗擊疫情的高效手段。所有參賽運動員 和教練職員，都被限制在封閉的環境中，每天接受病毒檢測，一切有條不紊。許多運動員都感嘆，這才叫真正的安全免疫。

第二，中國向全世界展示高科技。採用國產700輛氫氣清潔能源大巴接送運動員；比賽場館中到處是機器人提供服務，人工智能 高能上線；張藝謀執導的開幕式空靈而浪漫、簡約而夢幻。奧運餐廳有些是人工智能餐廳，在門口屏幕上點餐後就直接坐到餐桌前等待，隔著明淨玻璃可全程觀看機器人廚師炒菜、燉肉、做漢堡，共有800多道菜可以選擇，做好後由天花板上人工智能傳送系統送來，一切無人操作，令運動員和記者爭相嘗試。

第三，這次奧運會從經濟金融的角度，也有特殊意義。2018年南韓冬奧會花費130億美金，此次冬奧運中國啟用2008年夏季奧運會場館，水立方變成冰立方，鳥巢繼續作為開閉幕式主會場，首都體育館和國家體育館則鋪上冰面做速滑和冰球比賽場館，靈活利用等，總投資才13億美金。中國大力推行數字貨幣，教導各國運動員和教練們用手機輕鬆付費，撬動美元霸權，擺脫SWIFT系統，使用數字和本國貨幣自由進行貿易結算。

第四，從外交上看，中國取得重大勝利。冬奧會前，美國編造中國在新疆，實行對維吾爾族人種族滅絕的大謊，號召外交抵制冬奧。但事與願違，仍有32個國家元首或國際組織領袖赴會。這說明除了五眼聯盟等歐洲列強，中國的朋友遍天下，打臉美國的惡意抹黑不管用，

總之，冬奧向全世界示中國先進科技水平，嚴謹防疫措施和強大經濟能力，鞏固了中國與亞非拉各國的互助潛在聯盟，打破美國發起對中國的意識形態圍剿。中國向世界展示治理能力、金融交易、數字貨幣、科技領先和開拓市場的能力。冬奧提升中國形象，吸引外商投資，中國強勢崛起勢不可擋。