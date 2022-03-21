3月3日當我看到世界日報當天新聞「白宮公布抗疫新路線圖：全民回歸新常態」，報導全國新冠病毒準備計畫，聯邦政在分析當前全國抗疫形勢，確診病例大幅减少、疫苗 與檢測已臻完善，新療法很快容易做到，不容新冠病毒再次主宰我們的生活，持續降低新冠病毒引起重病和死亡的作法與投資，為潛在新變種病毒做好凖備，提供資源讓企業和學校維持開放，民衆可安全恢復正常生活。

我如同黑暗中見到曙光，興奮不已。拜登 總統在演說中稱：「我們將安全的回歸正常生活，我相信這個計晝是拜登政府經過深入細緻的調查研究，廣泛徵求醫學和病毒專家意見，全面周到考量做出的。凖確易行，能够收到很好效果。」

廣大民衆應積極支持政府實現這一計畫，要正確理解新冠病毒凖備計畫，是為全國人民戰勝疫情 ，保障身體健康，恢復正常生活的重大決策。國家愛待人民，人民也應熱愛國家。

尚未接種疫苗的人群，不要再固執了，快去注射疫苗。應該打補強針而未打的也要盡快補打。兩年多來實踐證明，美國輝瑞、莫德納、嬌生三種疫苗，是全世界副作用小、防疫力強的最好疫苗。染疫死亡的95萬多人，大部分没有注射疫苗。輝瑞厰研製的治療新冠藥，已被食品與藥物管理局授權使用。拜登在國情咨文中，提到此藥治療新冠肺炎十分有效，可降低染疫住院風險90％，本月底有100萬顆可供服用，4月還會有兩倍藥量投入運用，透過藥局免費給確診患者供應。這對染疫尚未治癒者是極好的機會。

以上兩類人群能逹到上述要求，就可防止内部疫情反彈。再加强外防輸入，就為控制疫情打好了基礎。根據公衛專家预測，新冠病毒有可能與人類長期共存，聯邦計畫中也已提到。因此廣大民衆即使打了疫苗，或染疫後治癒恢復健康，都不能自認萬事大吉，還要繼續堅持防疫。不會像疫情高峰期那様復雜。主要是增强自身免疫力，通過加强營養、適度鍛鍊身體、生活規律、勞逸結合，保持良好心情，使身體增加抗體。有了足够的抗體，新冠病毒長期存在，對人也無妨。

各企業公司，隨疫情不斷好轉，逹到政府規定的標凖，能開業的要及時開業經營，既增加就業又繁榮經濟，民衆增加收入，國家增加税收，政府才有足够資金支撑新冠病毒凖備計畫實施。相信上下一心衆志成城，一定可以戰勝新冠病毒，控制疫情。全國人民盡快回歸正常生活，能帶動全世界加强防控，都能過上和平安寧的日子。