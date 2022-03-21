我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

令人鼓舞的白宫抗疫新路線圖

廖天／洛杉磯

3月3日當我看到世界日報當天新聞「白宮公布抗疫新路線圖：全民回歸新常態」，報導全國新冠病毒準備計畫，聯邦政在分析當前全國抗疫形勢，確診病例大幅减少、疫苗與檢測已臻完善，新療法很快容易做到，不容新冠病毒再次主宰我們的生活，持續降低新冠病毒引起重病和死亡的作法與投資，為潛在新變種病毒做好凖備，提供資源讓企業和學校維持開放，民衆可安全恢復正常生活。

我如同黑暗中見到曙光，興奮不已。拜登總統在演說中稱：「我們將安全的回歸正常生活，我相信這個計晝是拜登政府經過深入細緻的調查研究，廣泛徵求醫學和病毒專家意見，全面周到考量做出的。凖確易行，能够收到很好效果。」

廣大民衆應積極支持政府實現這一計畫，要正確理解新冠病毒凖備計畫，是為全國人民戰勝疫情，保障身體健康，恢復正常生活的重大決策。國家愛待人民，人民也應熱愛國家。

尚未接種疫苗的人群，不要再固執了，快去注射疫苗。應該打補強針而未打的也要盡快補打。兩年多來實踐證明，美國輝瑞、莫德納、嬌生三種疫苗，是全世界副作用小、防疫力強的最好疫苗。染疫死亡的95萬多人，大部分没有注射疫苗。輝瑞厰研製的治療新冠藥，已被食品與藥物管理局授權使用。拜登在國情咨文中，提到此藥治療新冠肺炎十分有效，可降低染疫住院風險90％，本月底有100萬顆可供服用，4月還會有兩倍藥量投入運用，透過藥局免費給確診患者供應。這對染疫尚未治癒者是極好的機會。

以上兩類人群能逹到上述要求，就可防止内部疫情反彈。再加强外防輸入，就為控制疫情打好了基礎。根據公衛專家预測，新冠病毒有可能與人類長期共存，聯邦計畫中也已提到。因此廣大民衆即使打了疫苗，或染疫後治癒恢復健康，都不能自認萬事大吉，還要繼續堅持防疫。不會像疫情高峰期那様復雜。主要是增强自身免疫力，通過加强營養、適度鍛鍊身體、生活規律、勞逸結合，保持良好心情，使身體增加抗體。有了足够的抗體，新冠病毒長期存在，對人也無妨。

各企業公司，隨疫情不斷好轉，逹到政府規定的標凖，能開業的要及時開業經營，既增加就業又繁榮經濟，民衆增加收入，國家增加税收，政府才有足够資金支撑新冠病毒凖備計畫實施。相信上下一心衆志成城，一定可以戰勝新冠病毒，控制疫情。全國人民盡快回歸正常生活，能帶動全世界加强防控，都能過上和平安寧的日子。

疫苗 疫情 拜登

上一則

習近平為何不當俄烏調人？

下一則

北京會在俄烏戰爭中漁翁得利？

延伸閱讀

拜登簽新法 禁退休情治人員成他國情報「傭兵」

拜登簽新法 禁退休情治人員成他國情報「傭兵」
給美好看？沙烏地阿拉伯部分石油 擬採人民幣計價

給美好看？沙烏地阿拉伯部分石油 擬採人民幣計價
拜登首次稱普亭是「戰犯」美再軍援烏克蘭8億元

拜登首次稱普亭是「戰犯」美再軍援烏克蘭8億元

拜登批油價「快漲如火箭 慢降如羽毛」 業者：不是新聞

拜登批油價「快漲如火箭 慢降如羽毛」 業者：不是新聞

熱門新聞

「一洲焦點」談俄烏戰爭最新發展，圖為烏國總統澤倫斯基透過視訊在美國國會演說，呼籲畫設禁航區。(世界新聞網)

一洲焦點／美俄烏元首發表談話 北京已站在歷史錯誤一邊

2022-03-16 13:41

拜登力阻中國援俄 難挽國內頹勢

2022-03-15 02:00

徘徊在和戰十字路口的澤倫斯基

2022-03-14 02:00

拜登經濟戰 重挫普亭 震懾習近平

2022-03-13 03:00

美操盤烏克蘭戰局 模擬台海危機？

2022-03-16 02:00

中國介入調停俄烏戰爭 利大於弊

2022-03-17 02:00

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金