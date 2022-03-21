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烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

夕照明

楊遙／聖彼渚

輕煙籠山野，冉冉日西沉。

浪湧應無意，霞飛卻有心。

蒼鷹收戾氣，孔雀獻佳音。

三月薰風漲，人間寄望深。

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習近平為何不當俄烏調人？

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北京會在俄烏戰爭中漁翁得利？

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