反思愛國主義 什麼凝聚了我們

What united us, reflection on patriotism, 「什麼凝聚了我們，愛國主義的反思」是前CBS名記者丹拉瑟（Dan Rather）及其助手Elliot Kirschner的著作。

丹拉瑟首先解釋「民族主義」（Nationalism） 與「愛國主義」（Patriotism） 的不同。前者為一獨白，認為自己的國家，在文化及道德上比其他國家優越，後者則是一個與同胞溝通，熱愛自己的國家，及如何改進它的個人感覺。民族主義起源於傲慢，而愛國主義則於謙恭。

作者認為美國不乏問題，得以存活必須要全民動員，不能等待別人去修理已經破損之處，有志之士應把正義感散布到全美，如何面對這個挑戰去凝聚美國？丹拉瑟提出五個項目，筆者在此只提其要點，各舉一例如下。

（1）自由Freedom：「投票 」The Vote；每一國民都應有投票權，丹拉瑟目睹為國參軍的退伍非裔被阻止投票，為不公平之一例。「持有異議」 Dissent；獨立媒體應有勇氣發表不同意見，不懼怕困擾去詢問應該問的困難問題。

（2）群體 Community：「包容」Inclusion；對所有族裔及不同性向一視同仁。「共鳴」Empathy； 知己知彼為凝聚家庭、社區的必備。「移民」Immigration；如何公平取捨，引入專才，同時保護國內工作機會為一例。

（3）探索 Exploration：「科學」Science；相信科學，對於疫苗 接種的功能不予置疑為一例。「閲讀」Books ； 開卷有益，作者為小康之家，其母堅持分期付款購百科全書，鼓勵子女參考閲讀。「藝文」Arts ； 鼓勵創新。保証好的藝術及表演，讓不分貴賤的民眾皆能看到。

（4）責任 Responsibility：「環保」Environment ；保護環境為美國重要的方針，為一超越黨派的要務。石油 、媒礦業者及政客，不應以保護自己權益去阻擋環保的進行為一例。「公共教育」Public Education ；對於公共學校的資源分配不均不宜，應該改進。「服務」Service; 出一己之力回饋社會。

（5）性格 Character：「膽識」Audacity ; 有勇氣去開創一個全新的境界，保持一個凡事能為的精神。「沉著」Steady ；臨危不懼，作者在年幼曾得重病幾乎喪命，其父在旁耳提面命要他沈著得以痊癒為一例。「勇氣」Courage ；作者的座右銘為「Courage is being afraid, but going on anyhow」, 勇往直前不畏困難！ 什麼凝聚了我們？在此是指什麼才能使美國不會逐步瓦解？

作者丹拉瑟提供了上述五個包含「愛國主義」精神的項目，美國朝著那個方向進行，就能凝聚了我們。