反思愛國主義 什麼凝聚了我們

What united us, reflection on patriotism, 「什麼凝聚了我們,愛國主義的反思」是前CBS名記者丹拉瑟(Dan Rather)及其助手Elliot Kirschner的著作。

丹拉瑟首先解釋「民族主義」(Nationalism) 與「愛國主義」(Patriotism) 的不同。前者為一獨白,認為自己的國家,在文化及道德上比其他國家優越,後者則是一個與同胞溝通,熱愛自己的國家,及如何改進它的個人感覺。民族主義起源於傲慢,而愛國主義則於謙恭。

作者認為美國不乏問題,得以存活必須要全民動員,不能等待別人去修理已經破損之處,有志之士應把正義感散布到全美,如何面對這個挑戰去凝聚美國?丹拉瑟提出五個項目,筆者在此只提其要點,各舉一例如下。

(1)自由Freedom:「投票 」The Vote;每一國民都應有投票權,丹拉瑟目睹為國參軍的退伍非裔被阻止投票,為不公平之一例。「持有異議」 Dissent;獨立媒體應有勇氣發表不同意見,不懼怕困擾去詢問應該問的困難問題。

(2)群體 Community:「包容」Inclusion;對所有族裔及不同性向一視同仁。「共鳴」Empathy; 知己知彼為凝聚家庭、社區的必備。「移民」Immigration;如何公平取捨,引入專才,同時保護國內工作機會為一例。

(3)探索 Exploration:「科學」Science;相信科學,對於疫苗 接種的功能不予置疑為一例。「閲讀」Books ; 開卷有益,作者為小康之家,其母堅持分期付款購百科全書,鼓勵子女參考閲讀。「藝文」Arts ; 鼓勵創新。保証好的藝術及表演,讓不分貴賤的民眾皆能看到。

(4)責任 Responsibility:「環保」Environment ;保護環境為美國重要的方針,為一超越黨派的要務。石油 、媒礦業者及政客,不應以保護自己權益去阻擋環保的進行為一例。「公共教育」Public Education ;對於公共學校的資源分配不均不宜,應該改進。「服務」Service; 出一己之力回饋社會。

(5)性格 Character:「膽識」Audacity ; 有勇氣去開創一個全新的境界,保持一個凡事能為的精神。「沉著」Steady ;臨危不懼,作者在年幼曾得重病幾乎喪命,其父在旁耳提面命要他沈著得以痊癒為一例。「勇氣」Courage ;作者的座右銘為「Courage is being afraid, but going on anyhow」, 勇往直前不畏困難! 什麼凝聚了我們?在此是指什麼才能使美國不會逐步瓦解?

作者丹拉瑟提供了上述五個包含「愛國主義」精神的項目,美國朝著那個方向進行,就能凝聚了我們。