庚子示兒《新示兒》：老朽近八旬，曾經庚子災，翻翻流水帳，諸事不奇怪。1960自然災，1961咽野菜，1962發票證，政府出手緊褲帶。早點票副食卷，糧票油票隨身帶，工業票傢具票，慢慢聚存慢添買。證券票據比錢貴，鈔票威風已不在，計畫供應人人有，一半持手一半待。高級點心高級糖，咽嚥口水也解嚐，大國人多畫大餅。

1963細編排。1964循差異，1965各抗災，1966開國庫，免費串聯人人爰。吃喝住不愁，開會跑得快，上下一條聲，人苦心花開。1967老三屆，知青支農特爽快，農民分攤城市嘴，上山下鄉大步邁，水到渠成人純正，都想苦中爭風采。

1968復高考，1969下放來，1970手鬆綁，1971掙錢熱，1972錢代票，1973票退熱，1974大計畫，1975權掛帥，1976老更替，1977新政策，1978開市場，1979下放改。回顧災情20年，不知不覺慢離開，如今疫情 相同理，三年五載難脫災。唯有傻傻糊塗過，得過且過就自在。告誡子孫磨難多，60年一轉會再來，不寵不驚自珍重，沉舟側畔新花開。

庚子示兒《類比示》：又到六十年，庚子病疫災，回顧流水帳，諸事奇巧怪。2020病毒來，政府出手封城郭。雷神山火神山，隔離集中大通倉。呼吸機急救房，束手無策等死亡。全球染疫三億五，不治而亡近千萬。染疫患病是常態，瀟灑等死不恐慌。

2021相互隔，戴口罩 六呎外，辦事人少不堵塞，2022疫苗 熱，疫苗多打再加強，自我安慰減憂煩，國多人多對策多，2023各出彩。2024現差異，2025見心得，2026疫苗繁，家常便飯人人爰。吃喝加疫苗，餐桌多個菜，不活白不活，不死就不災。2027清瘟素，多年有效很出色，自身免疫重頭戲，減少後顧之憂來，比較鑑別出真知，中醫抗疫現風采。

2028疫情降，2029新風來，2030大鬆綁，2031交流熱，2032勤洗手，2033口罩賽，口罩像衣褲，醜牙癟嘴蓋，話筒氣孔全，吃喝通道快，就是掉下河，呼吸通話無障礙。口罩成萬能，生活離不開，萬事全搞定，勝似衣褲鞋。

2034趕時尚，2035添風采，2036花樣多，2037新配戴，2038多功能，2039成特色。兩甲災情相同理，三年五載難脫災。若問疫情何時了，温故知新就明白，預見疫情20年，不知不覺才離開，再示兒孫人苦短，周而復始會再災，莫寵莫驚隨大流，沉舟側畔新花開。