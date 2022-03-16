國際品牌的市場文化困境

近期因為俄烏戰爭的問題，不少國際品牌都相繼表態，不論是主動還是被動，尤其是歐美品牌更是在這個敏感的時刻，必須做出放棄特定市場的承諾，還是仍然堅持商業與議題分離的態度。而特別在品牌文化中，強調美國文化、人道關懷及社會責任的品牌，多半都先選擇站在主流立場的一邊。

本來以為遠在天邊的台灣電腦品牌，卻被烏方直接點名，希望能表態，可見只要走進國際市場的品牌，遇到了全球性的議題時，不論來源國為何，都很難置身事外。但是對於企業本身來說，要進入一個距離遙遠的國家，打入市場的成本與費用何其龐大，若是資源雄厚的品牌，或許仍有重新回去的機會，但是若資源本來就不多，甚至可能就此無法再進入該市場。

在全球化的風潮下，越能被消費者熟悉的來源國品牌，在建構組織文化時越容易被消費者接受。台灣對從二戰時期至今，眾多的電影、商品甚至是教育的教材及學習的語言，首先就是受美國文化的影響最深，再來就是日本 文化。因此可以發現，台灣消費者偏好的汽車品牌、家電品牌、動漫品牌，甚至食品飲料品牌，幾乎都是以日系和美系為大宗。

有的品牌認為要打進國際市場，只要取個外國名字或是假裝外國公司，但沒有真實的文化內涵是無法解決文化差異與溝通問題的。就算創造一個品牌故事包裝，但若沒有實質內涵，等到想推上國際時就也很難被當地人理解和認同。但是同樣越是有強烈特定文化的品牌，就更會在面對議題時，被國際消費者檢視。

以美系品牌來說，很多因為一戰、二戰的愛國主義，以及社會氛圍所支持的品牌，在這個時候就必須與國家立場一致；而歐系的國際品牌，因為自己文化中強調家庭美好、社會責任，則必須考慮現在的戰爭情勢，可能與自己的形象有所衝突而表態。但回歸企業的角度，國際品牌在許多國家都有產品的銷售及門市，這時的選擇更是希望保住多數的生意。

事實上，不論是美國的迪士尼 、日本的航海王這類的創意產業品牌，還是麥當勞、可口可樂 及IKEA等零售餐飲業，都不可能完全在沒有特定的背景文化之下，能夠被其他的國家或市場接受。也因此當我們回頭突然發現，俄方除了國家本身，其實多數企業品牌也對台灣，甚至是許多國家都相對陌生。

對於台灣品牌，在這時候是否應該回應烏方的立場，跟許多國際品牌方向一致，還是繼續保住原有市場，關鍵就在於該品牌對於未來，希望用什麼品牌文化來讓國際的消費者認識或理解。或許可以發現，台灣的品牌其實早已走到國際，甚至也有機會更上一層樓，但是在這個時刻，要怎麼做出選擇確實是很重要的課題。