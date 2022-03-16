我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭宣稱擊斃第4位俄軍將領：攻進馬立波時陣亡

「烏克蘭不會加入北約」 澤倫斯基：這是事實須承認

國際品牌的市場文化困境

王福闓（台北市）

近期因為俄烏戰爭的問題，不少國際品牌都相繼表態，不論是主動還是被動，尤其是歐美品牌更是在這個敏感的時刻，必須做出放棄特定市場的承諾，還是仍然堅持商業與議題分離的態度。而特別在品牌文化中，強調美國文化、人道關懷及社會責任的品牌，多半都先選擇站在主流立場的一邊。

本來以為遠在天邊的台灣電腦品牌，卻被烏方直接點名，希望能表態，可見只要走進國際市場的品牌，遇到了全球性的議題時，不論來源國為何，都很難置身事外。但是對於企業本身來說，要進入一個距離遙遠的國家，打入市場的成本與費用何其龐大，若是資源雄厚的品牌，或許仍有重新回去的機會，但是若資源本來就不多，甚至可能就此無法再進入該市場。

在全球化的風潮下，越能被消費者熟悉的來源國品牌，在建構組織文化時越容易被消費者接受。台灣對從二戰時期至今，眾多的電影、商品甚至是教育的教材及學習的語言，首先就是受美國文化的影響最深，再來就是日本文化。因此可以發現，台灣消費者偏好的汽車品牌、家電品牌、動漫品牌，甚至食品飲料品牌，幾乎都是以日系和美系為大宗。

有的品牌認為要打進國際市場，只要取個外國名字或是假裝外國公司，但沒有真實的文化內涵是無法解決文化差異與溝通問題的。就算創造一個品牌故事包裝，但若沒有實質內涵，等到想推上國際時就也很難被當地人理解和認同。但是同樣越是有強烈特定文化的品牌，就更會在面對議題時，被國際消費者檢視。

以美系品牌來說，很多因為一戰、二戰的愛國主義，以及社會氛圍所支持的品牌，在這個時候就必須與國家立場一致；而歐系的國際品牌，因為自己文化中強調家庭美好、社會責任，則必須考慮現在的戰爭情勢，可能與自己的形象有所衝突而表態。但回歸企業的角度，國際品牌在許多國家都有產品的銷售及門市，這時的選擇更是希望保住多數的生意。

事實上，不論是美國的迪士尼、日本的航海王這類的創意產業品牌，還是麥當勞、可口可樂及IKEA等零售餐飲業，都不可能完全在沒有特定的背景文化之下，能夠被其他的國家或市場接受。也因此當我們回頭突然發現，俄方除了國家本身，其實多數企業品牌也對台灣，甚至是許多國家都相對陌生。

對於台灣品牌，在這時候是否應該回應烏方的立場，跟許多國際品牌方向一致，還是繼續保住原有市場，關鍵就在於該品牌對於未來，希望用什麼品牌文化來讓國際的消費者認識或理解。或許可以發現，台灣的品牌其實早已走到國際，甚至也有機會更上一層樓，但是在這個時刻，要怎麼做出選擇確實是很重要的課題。

日本 可口可樂 迪士尼

上一則

美操盤烏克蘭戰局 模擬台海危機？

下一則

烏戰出現停火轉機

延伸閱讀

俄烏談判有進展 油價暴跌

俄烏談判有進展 油價暴跌
福斯新聞記者 在烏克蘭採訪受傷住院

福斯新聞記者 在烏克蘭採訪受傷住院
俄烏戰 「大翻譯」運動 將央視等官媒內容譯成英文轉發

俄烏戰 「大翻譯」運動 將央視等官媒內容譯成英文轉發
投資人聚焦Fed會議和俄烏戰事 美股道瓊早盤漲逾200點

投資人聚焦Fed會議和俄烏戰事 美股道瓊早盤漲逾200點

熱門新聞

「一洲焦點」談俄烏戰爭情況。(世界新聞網)

一洲焦點／幫助侵略者 全球看中共如何自圓其說

2022-03-09 13:43

烏克蘭與台灣 兩個完美陷阱

2022-03-09 02:05

拜登經濟戰 重挫普亭 震懾習近平

2022-03-13 03:00

烏戰之後的美俄中「新三國演義」

2022-03-09 02:00

對俄油氣開鍘 拜登病急亂投醫

2022-03-10 02:00

徘徊在和戰十字路口的澤倫斯基

2022-03-14 02:00

超人氣

更多 >
「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「整條街都送給犯罪集團」 西雅圖治安差 亞馬遜撤員工

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網

連續槍殺紐約、華府遊民 30歲嫌犯15日清晨落網