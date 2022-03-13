南韓政壇變天 牽動各方神經

南韓 第20屆總統大選，最終由「國民力量」尹錫悅以不到25萬票、亦即0.8%差距、擊敗執政的共同民主黨候選人李在明。

尹錫悅現年61歲，1994年開始擔任檢察官，文在寅 上任後曾受重用，曾經主導調查前總統李明博和朴槿惠兩人貪腐案，不久晉任檢察總長。不過他卻在2020年與文在寅決裂，被迫辭官，以全力推動政黨輪替作為訴求，集結保守勢力投入大選。

大選過程中，李在明和尹錫悅都深陷家族成員醜聞，南韓輿論比喻李在明和尹錫悅此番競選，民眾受夠扒糞惡行，過程反成比賽民眾對誰的反感較多或較少，正是一次「反感總統大選」。

尹錫悅和李在明頒布的「十大政策公約」，重點都在克服Omicron病毒擴散、政府充分供給疫苗、提振經濟復甦、恢復資本市場的公正公義、創造就業機會、優化住宅政策、短期內平均國民所得翻倍等等。兩人內政差異並不顯著、在國防、外交和統一政策則有較大的不同。

尹錫悅主張北韓 應盡速完成無核化，以達成朝鮮半島永久和平，並以簽訂和平條約作優先事項。同時恢復美韓同盟的信賴關係，強力因應北韓發射導彈及日後可能再度核子試爆，積極遏止北韓軍事挑釁。他抨擊文在寅政府採取親中、親北韓的「屈從外交」路線，南韓和美日關係變得疏遠，恢復南韓與美日聯繫是「當務之急」。並稱有必要加入美國領導，旨在反中的「五眼聯盟」，另建立美韓戰略協商擴大遏制北韓。尹錫悅甚至承諾追加部署薩德飛彈系統，提升防空能力，和當選後將啟動韓美全戰區聯合演習等。

南韓與中共和美國的關係，成為這次總統選戰焦點。李在明立場沿襲文在寅，不得罪美中任何一方。但在最近俄軍入侵烏克蘭後，在美國要求下，對俄國進行經濟制裁，包括禁運若干戰略物資，成為南韓不得不的選擇。尹錫悅對北京立場強硬，他雖表示與中國經濟合作的重要，但他順勢運用北京冬奧期間南韓出現的反中情緒，質疑北京對南韓不友善，已引來北京警覺，他對北韓疏離態度也將招致北韓不滿。尹錫悅曾提及，他當選後即將「清算」文在寅施政，倘若文在寅時期外交政策出現大翻轉，對有「政治素人」之稱的尹錫悅而言，未免過於躁進和冒險。

南韓地處東北亞海權和陸權勢力交會點，南韓始終承受地緣政治制約，它與美國的同盟關係，使南韓外交並無太多自主空間，南韓必須和美國亦步亦趨，但常非南韓所願。南韓夾在美中間常左右為難，也連帶使南北韓關係時好時壞。同時，南韓已是全球排名第14經濟大國，也是中國第一大貿易夥伴，也是中國境內最大投資國，過去也對北韓提供經援，不過常遭政治風波而停頓。

綜合來說，南韓在未來東亞政略戰略地圖上，仍將承受地緣政治與經濟交互擠壓。地緣政治操之在強權，南韓必須謹小慎微維持和周邊國家平衡和睦關係，才符合南韓安全利益；地緣經濟操之在己，南韓有厚實基礎和發展經驗，具有利資源和嫻熟本領，是可自由投射能量的領域。美國在亞洲圍堵中國，在歐洲同時圍堵俄國，中俄結合共同對抗美國和西方世界，南韓自認為是中等國家，處在大國環伺之地，它硬是脫離不了大國競合漩渦。

尹錫悅已是南韓準總統，他必須重新檢視過去選舉語言，收回曾挑釁鄰國（包括北韓）的過激言論，務實面對極為複雜的半島和周邊環境。他還必須知道，選舉結束，他是以極小差距獲勝，南韓形同分裂。

5月10日尹錫悅行將就職，他的挑戰正要開始、也考驗著執政團隊的智慧。