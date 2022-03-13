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以色列媒體：俄不反對由普亭與澤倫斯基在耶路撒冷會談

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全球只有習近平一人 能叫普亭聽話？

鍾聞（維吉尼亞州）

最近耶魯大學研究員羅奇（Stephen Roach）說：全球只有習近平一人能使普亭聽話，達成和平協議，結束烏戰。

羅奇此話不假。西方制裁即使很重，最大宗的俄石油、天然氣，即使歐洲跟進美國停止進口，斷俄戰爭經費來源，普亭尚有中國可出口獲資金，習近平是唯一可救普亭命的人。但習斷然不會加入西方制裁行列，出賣老朋友。就是居中調停也是偏向普亭，不會向普亭施壓。等到以色列總理等調停為普亭接受，則可能加功在習頭上，表示普習很鐵很配合，說中國調停俄烏有功。

普亭侵烏開戰，習近平心裡其實樂見「俄男兒出來了」。習一向對蘇共瓦解耿耿于懷，常說蘇聯瓦解「蘇共竟無一男兒」，現在普亭出來收復失地，恢復大俄羅斯帝國，習怎能不樂？但迫於中共政治局反戰呼聲高，習不能不在聯合國反對俄侵烏決議中，投下「棄權」的模糊立場。

2月冬奧會普亭出席，中共吹噓「中俄關係，永不封頂」，普習10年會晤和通話78次，普習關係鐵得不可開交，兩個難兄難弟。習以普為榜樣，學他修憲做終身皇帝。現在侵烏戰騎虎難下。習想救普無能為力，唯有「棄權」待命，普亭若失去停戰妥協契機，必越打越爛，退無可退，國內經濟危機，上下反戰，普亭政權必以崩潰告終。

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