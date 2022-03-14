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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

楊遙／聖彼渚

雲開中午後，鷹隼久盤旋。

俯視卑凡物，扶搖近昊天。

風剛身力穩，草伏爪吻先。

強敵正窺視，弱殘求萬全。

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南韓政壇變天 牽動各方神經

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徘徊在和戰十字路口的澤倫斯基

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