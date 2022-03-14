實踐中山遺教 人類幸福無窮

3月20日是紀念父孫中山逝世97年的日子，放眼世間無日安寧，假如彼此遵照這位偉人的言行，則天下自當太平，世人幸福無窮。他一生革命，對於革命兩字的定義是：革除過往舊惡習，從今樹立新生命，人人以天下為己任，卻不以天下為己有。如此，世界大同何患不能實現。

先父早歲曾跟隨國父從事革命，老年時常提起國父佚事，以勵家人，現就記憶所及略述如下：

民國尚未建立前，國父到加州 三藩市鼓吹革命，在致公堂逗留時起居簡陋，晚上則以枱椅作床，事為當地華人所聞，集資購置房屋相贈，然而屋子不久卻被轉賣，當被問起緣故，國父說明是已將賣屋所得寄回華南，以供同志購買軍火，準備起義所需。大家對孫文的心意轉為獻與協助國家，意義何等重大，令同胞永記於心！

這番話令在場眾人動容 ，突然有位身材魁梧青年走到國父跟前跪下，請求讓他永遠跟隨，國父霎時間未能決定，事後經不起他誠意一再懇求，終於答允，讓他侍從左右。及後國父在廣州重整軍政，事為無良軍閥所妒，數次意圖行刺，均賴此君貼身保護而得倖免，他對國父生前護人，死後守墳，為專注而終身不娶，無怨無悔，此君就是馬湘侍衛長，由他身上足證國父感人之深！

民國元年，國府在南京成立。國父受命為總統，就職未滿三月國事如麻之際，袁世凱挾北方軍閥要求國父下野，總統由他來做，否則興兵奪取！這種形同兒戲的悖理行為令眾譁然，左右均勸不可接受。然而國父說：「好不容易才建成民國又要撕裂，實不忍睹！既然要我下野才息事寧人，為顧全大局計，誰管理國家都可以，只要能對國家好，就讓他們領導。革命目的是為大眾，而非為個人。」於是毅然自動卸任！

及後袁世凱與北洋軍閥上台後倒行逆施，甚至復辟為皇，廢棄民國，國父才醒悟所託非人，因而回到廣東領導北伐，剷除北京 傀儡政權。可見國父身體力行「人人可以天下為己任，卻不可以天下為己私」的真諦。

回到廣州，國父要重組 軍政，馬湘侍衛長有見及此，即聯同先父等招收志士入伍 ，擔任總理衛士隊；成立之日，馬湘恭請國父檢閲及致訓詞 ，國父在致詞時劈頭就說 ：「歡迎大家來參加革命，革命是革除舊惡，建立新生，因此從事革命就得準備犠牲，而不是升官發財！我好比是個伙頭，你們好比是柴枝， 大家同來煮一鍋飯給同胞吃，飯要快點熟，須把柴枝推進爐裡，萬一柴盡而飯未熟，那時作為伙頭的也得跳進去加火，大家一起讓同胞吃到飯！」說到這裡，能不動容嗎？

國父出外散步，多喜獨行，為了安全，先父曾找到一根內藏可發射子彈的柺杖，拿去獻給他， 國父帶笑說：「何副官 ，我革命早就把生死置於度外，何需要這些東西。」先父回答：「總理保護自己，等於保護國家，因為國家不能沒有總理這樣愛國的人。」國父說：「怎這樣説呢？中國有四萬萬同胞，還擔憂沒有人嗎？」

國父的理想是，國家要以人民為基礎，扶助人民富有及真正自由，把地方政權交給人民，人民才能使國家強盛，與他國並駕齊驅 ，平等共存，天下為公，世界大同，昇平歡樂同享人生。

有關國父在洛杉磯之遺跡 ，羅省中華會館陳燦培收藏至豐，可否闢室陳列，以饗大眾而勵來茲，是所至盼。