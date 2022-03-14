加州免死金牌 誰替受害者求公道

﻿「幫派男殺亞裔警，獲免死金牌」是3月7日世界日報醒目大標題。兇手戈麥斯以行刑式，處決菲律賓裔警察德古茲曼被判處死刑，但被紐森 州長下令停止執行！

這個頒發「免死金牌」的州長紐森，稱其為「死囚恩公」也不為過。在2019年1月13日，紐森暫停執行死刑，把死刑室所有的設備拆除，令當初為他助選的執法單位大為吃驚及失望！紐森廢除死刑的理由，不外是辯護律師常用替死囚脱罪或減罪的藉口：族群差別待遇、幼時被虐待、缺乏辯護費用、審判不公正等。

無疑地，60及70年代，非裔被判較重罪刑或被誤認，而遭處死案例時有所聞，但現今科技發達，DNA正確度幾乎沒有誤判，加上免費的公共辯護律師，長期上訴、一審再審下，可拖達十多年才定讞，有何不公平之處？

全美的死囚案例乃公開資訊，在司法機關的網路上可以查詢。每一個死囚不是罪行累累，就是手段狠毒，置人於死不作二想。20 多年前，德州 的三個白人至上主義兇手，把一位非裔綁在卡車後拖行至身首異處，其中兩個兇手已經伏法，在保守的德州，這種傷天害理的凶殘案件基於謹慎之故，也拖延了十多年，但一旦確定無誤，馬上執行。

打開加州 司法機關的網站，可以看到目前有近700位死囚的罪行，沒有一個案件不是令人瞠目結舌，殺人手段之狠毒，與上述徳州的案件不相上下，只有死刑一途才能替受害者取得公道，也才有可能達到「殺一儆百」的功效。

要紐森州長恢復死刑是緣木求魚，「假慈悲」已經超過他的理智，而在加州反死刑的民眾也比比皆是，加州的死刑如同虛設！唯一的辦法就是把殺警的罪行列為聯邦罪行處理，在聯邦監獄執行。