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中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

壬寅驚蟄

楊遙／聖彼渚

蟄伏三冬久，春回萬物忙。

魚蟲思活動，草木要伸張。

隨意天行健，用心人走強。

還知勤補拙，不負好時光。

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紐約客談／對抗欺凌 亞裔應先強大自己

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戰時國會：戰普亭，戰通膨，戰油價

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