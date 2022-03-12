懲善獎惡 欠債免還 美國陷迷茫

近來兩則新聞引起全世界華人關注，一是在紐約瘋狂的黑人 遊民，在地鐵站 無故將一名華裔女子推下車道，被疾馳而來的火車壓死；另一則是洛杉磯快遞包裹的火車，被成百上千人洗劫一空，留下大量的包裹包裝散落一地，猶如巨型垃圾場，在全世界面前丟盡了顏面。人們不禁要問，美國式民主如此邪惡不堪嗎？

就筆者而言，對美國這種殘酷的現實已見怪不怪。因為在美國選舉體制下，政客最關心的不是國計民生和長遠發展，而是眼前個人甚至家族的利益，一切為了打倒對立黨派，為撈取選票，為此無所不用其極，發展到今天這一步是必然。

如果拋開政治正確捫心自問，我們內心深處最希望的是什麼，不外乎少幹活多拿錢，最好天上掉餡餅；再就是犯了錯誤不受懲罰，得過且過。有了這些人性最基本的指標，那麼美國的政黨就要在這兩方面大做文章。一是狂發福利，使不少家庭不勞而穫；再就是修改法案，放縱罪犯，因為每個罪犯都有親朋故舊，輻射出去就是幾十張選票。

再來就是黑人罪犯及其種族頭領們的神操作，他們為了給自己的同胞脫罪，大肆宣揚黑人200年前曾被迫做奴隸，而今的社會仍在歧視黑人，動不動就集體上街打砸搶燒。在以上幾種因素的共同作用下，美國的政客們被打服了，對燒殺掠搶的罪犯們網開一面，在加州竊盜950元可以不用坐牢，同時在入學、求職時優先照顧，排擠掉其他族裔特別是亞裔學子的入學機會。

經過幾十年努力，筆者眼見黑人成了「特等公民」群體，在社會上可以打砸搶燒任意胡來，警察 明知犯罪，卻噤若寒蟬，不敢上前阻止，否則就會被政客和輿論嚴加撻伐。

美國的政客們孜孜不倦追求的就是讓全社會滿意，讓所有的人享有人權，自己也最大程度的獲得選票。那麼在此目標下，對那些打砸搶燒、吃喝嫖賭毒的惡性昭彰的人怎麼討好呢？好辦，給他們冠以一個顛倒黑白的榮譽，就是「弱勢群體」。在這個光環之下，流氓無賴突然間成了社會和體制的受害者，他們反倒成了社會上流，站在道德高點。

然而接下來的戲碼就由不得政客了，那些所謂弱勢群體得寸進尺，進一步在社會中打砸搶燒，而占人口一半的納稅人還要為他們提供衣食住行，自身店鋪生意可以一夜間灰飛煙滅，人身安全反而更無保障，善良人們無處伸冤，欲哭無淚。

筆者推測，民主黨波洛西等政客一定困惑無比，明明他們想方設法照顧了社會上所有種族、同性戀變性人以及流氓惡棍和流浪漢，怎麼社會還是混亂不堪？其實問題就出在此，保護坑蒙拐騙、打砸搶燒的社會敗類，本身就是對辛勤勞動、積極上進的人民的迫害和懲罰。不分緣由的保護社會上所有人，就是摧毀一個社會的公平正義和基本道德倫理。

如果獎勤罰懶、欠債還錢，這些千古不變的人類社會基本道義原則被推翻，那麼社會一定陷入意識形態的混亂和日常運轉的畸形，美國政客此時正在進行著這種荒誕操作，會把國家引向何方，估計他們自己也難以預料。

作為美國公民，筆者希望政客能熟讀史書、揣摩人性，再如此欺壓良善、助紂為虐，國家崩潰為時不遠了。