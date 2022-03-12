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中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

烏克蘭難民的階級與歧視意識

葉國新／羅斯密

俄國入侵烏克蘭在喧天傳言紛擾中，普亭終於在2022年2月24日正式發動局部戰爭。隨著戰情蔓延，房屋陷入火海，人員傷亡，老百姓避難，立刻造成難民問題。從開戰以來，難民潮數字直線上升。從一周前的50萬人已攀升至150萬人。

每天晚上打開電視，畫面盡是房屋建築陷入火海，救火搬抬死傷令人心酸，場景重複出現。接著就是一長排有序不亂的光鮮房車，裝滿了親人和家當離開家園，或是人群擁擠的占滿火車車廂急著要離去。這些影片和我們過去多年來，曾經看到其他發生在東南亞、中東，非洲地區因戰亂所造成的投身怒海、在沙漠徒步、攜家帶眷，或擠站在滿載的無頂搬運貨車上，真有天壤之別。前者有如大夥出城度假或參加盛會，後者狼狽逃生，和子彈賽跑保命。

俄烏戰火下的難民，除了盡力逃向西邊的鄰國躲難，原來許多人以為只要離開烏境，進入第二國就能脫險，沒想到，假如你若非烏克蘭白人，面臨的卻是因為你的膚色、衣著、面貌不是歐洲人種，很可能遭到巨大的差別待遇。

世界日報近日在「俄烏戰事專題」 詳細描述這個問題，值得我們深思學習，如何從中獲取相應之道。

一名25歲奈及利亞留學生Alexander Orah，乘搭火車在抵達波蘭邊境時，被波蘭邊防官員告知：「 非洲人、印度人及中東人要去羅馬尼亞邊境 。」

自俄烏衝突以來，歐洲各國前所未有的張開雙手擁抱烏克蘭難民，令人感動，可是其中卻藏著不能公開的秘密。匈牙利總理Viktor Orban去年12月談到中東和非洲難民時說，「 我們不讓任何人進來 」，現在則對烏克蘭人說 ，「我們歡迎每個人」。

同樣都是難民，敍利亞2011年發生的阿拉伯之春運動，引發十年以上內戰，當時全國人口2200萬中，超過一半成了難民，其中600、700萬是被困在國內，660萬逃離祖國；今年2022年全國人口下降至1800萬。直到現在，敍利亞難民仍然活在周圍各國如約旦、伊拉克、黎巴嫩、埃及和土耳其的難民集中營裡。同樣淪為難民，為什麼有如此的差別待遇？

保加利亞總理Kiril Petko 說：「 他們烏克蘭人是歐洲人，不是傳統意義的難民，而是有聰明智慧和受過良好教育的人。傳統難民潮的群體是身分不明、過去經歷不明，甚至可能是恐怖分子，如今沒有一個歐洲國家會反對當前的烏克蘭難民潮。」這些難民即使將來長期留下來變成公民，也將會增加社會動力，造成富強的國家。

相對的，接受伊斯蘭教義國家的難民，首先要考慮的是一個家庭組合有可能多妻制、多子女數，加上許多婦女往往沒有平等受教育機會，較少能夠完成較高教育，加上婦女不許進入社會工作，豈非讓國家少了半邊天？由於惡性循環，一個大家庭多妻多子，只靠一位男士努力工作養家餬口，很可能會仰賴社會福利救濟。他又何來的經濟能力培養出出色的下一代？

「 上帝造人，人造奴隸」，這是George Teamoh金句。我借用為「 上帝造人，人造戰爭，戰爭造成難民 」。

烏克蘭 教育 邊境

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