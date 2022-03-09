烏克蘭與台灣 兩個完美陷阱

有不少人能預見到俄國 會入侵烏克蘭 ，也完全知道是為什麼，但真正引發戰爭的人卻說它是無端的攻擊。要了解攻擊的起因，我們需要回顧一下最近的歷史。

蘇聯在1991年解體，當時北約向俄國承諾，如果終止華沙條約組織，北約將不會擴展到在前華沙條約或原蘇聯內的那些國家。然而，北約一次又一次地違背了這個承諾。北約若納入烏克蘭，北約就會直接擴展到俄國的邊界。

近2、3年來，俄國一直在沿俄烏邊境部署軍隊，第二階段的軍事集結開始於2021年10月。美國已經知道，如果俄國的安全問題無法解決，他們已決定入侵烏克蘭。

當時美國和北約有兩個可行的方法來避免戰爭：

1，如果美國和北約真的想保護烏克蘭，他們應該加快接受烏克蘭加入北約，並在烏克蘭部署軍隊。這將向俄國表明美國和北約會全力保衛烏克蘭。這種威懾可能讓俄國三思。

2，但事實證明，美國和北約從來沒有打算為烏克蘭打仗，烏克蘭於是加不加入北約根本就沒有任何意義。他們就該接受俄國的要求，而明確拒絕烏克蘭，或將烏克蘭的申請擱置幾年。這應該會緩和局勢，給和平一個機會。

然而美國和北約這兩個方法都沒有做，他們宣布不會派兵到烏克蘭作戰，同時拒絕俄國的要求，而且告訴烏克蘭要堅守立場。這樣一來唯一可能的結果就是戰爭。看來美國是故意設下圈套，引誘俄國跳進去的。

侵烏將導致俄國陷入巨大的財政和政治負擔，這也為美國提供了對俄國發動全面經濟戰爭的理由，俄國的經濟將很快的徹底瓦解。俄國的實力耗盡後，美國可以集中力量打壓中國。確保美國在世界上的絕對霸權，這是挑起烏克蘭戰爭的最終目的。

這場戰爭也使北約更加團結，而且乖乖地順從美國的領導。絕對霸權的代價不僅是對烏克蘭和俄國造成極大的破壞，更導致無數人的傷亡。經濟戰也會撕裂世界，給全世界人民帶來苦難。可是對美國來說，除非俄國使用核武，烏克蘭戰爭真是一個完美的陷阱。

至於台灣方面，因為美國曾經多次出賣過中華民國 （台灣），台灣只是美國手中的一張交易卡。當價格合適時，它就會被兌現掉。台灣從美國得到的所有支持，只是為了提高那張交易卡的價值。

烏克蘭開戰後，這個交易卡的價值出現了極大的波動。交易卡的價值要以美國需要多少中國的幫助，來破壞俄國的經濟來決定。從事情的發展來看，美國可能不太需要中國太多幫助。中國也可能不想提供太多幫助。因此，這個交易卡可能沒有太多價值。這對台灣人民來說這絕對是個壞消息。因為另一個強加的命運會更淒慘。

隨著俄國的力量越來越小，美國可以集中力量來打擊中國。無論是金融/經濟戰爭，還是全面軍事戰爭，美國都需要製造充分的理由來發動攻擊。

1970年代後期，美國與共產中國建立外交關係，目的是贏得對俄國的爭霸戰。當時，美國同意只有一個中國，而中國大陸和台灣都是那個中國的一部分。然而，美國的做法卻總是完全相反。中國已經非常明確地表示過，他們會盡一切努力實現和平統一。大家也很清楚如果台灣脫離中國，就會發生戰爭。

因此就像烏克蘭一樣，台灣已經被美國設置成一個完美的陷阱。時機成熟時，美國會推動和批准台灣宣布獨立。就像烏克蘭一樣，美國也會說要全力支持台灣。就像烏克蘭一樣，台獨人士無法拒絕這個完美的誘餌，美國也知道這是一個中國無法不跳入的一個陷阱。

當然，台灣遭受的破壞和人員傷亡越多，美國發動一場讓整個世界陷入混亂的戰爭的理由也就強而有力。如果不認清事實，如果不努力掌握自己的命運，就只能為他人粉身碎骨了。