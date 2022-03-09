控訴普亭 國際刑事法院有用嗎

國際刑事法院首席檢察官凱恩（Karim Khan），在俄國 侵入烏克蘭 一開始，即宣布要對戰爭犯罪進行調查。而包括烏克蘭在內的卅九個國家，也向國際刑事法院提出控訴。惟面對強勢如俄國，如此的訴追能否順利、是否有實效，卻都值得思考。

對於戰爭犯行論罪，目前最重要的法律依據，即1998年通過的羅馬規約。規約第8條戰爭罪中，規定超過50種的類型，其中主軸，即是不能攻擊手無寸鐵平民。故如俄羅斯 飛彈攻擊非軍事設施，尤其是兒童醫院，甚至在未來隨著攻擊力道增強，可能使用國際法禁用的毀滅性武器造成的人員死傷，已觸犯戰爭罪無疑。

因羅馬規約而於2002年在海牙成立的國際刑事法院，能否處理俄國戰爭罪行之前提，自是管轄權之有無。只是，俄羅斯雖為羅馬規約簽署國之一，但因國際刑事法院檢察官調查俄國介入喬治亞事務，故俄國於2016年即宣布退出該規約。烏克蘭更未曾批准羅馬規約，這就必然出現管轄之障礙。

不過，依羅馬規約第12條，非締約國只要向國際刑事法院提出自願接受管轄之聲明，就可取得管轄權。因俄國介入烏東獨立，烏克蘭國會於2014及2015年提出兩份自願接受管轄聲明，有關國際刑事法院對俄國的戰爭犯行之管轄權，因此獲得解套。

至於戰爭罪行的究責對象，羅馬規約與過往國際法規範最大的不同，即是以自然人為歸責，而非將戰爭責任推給抽象的國家。又因此等犯行，往往會具有集團或者結構性，故為了避免執行戰爭犯行的軍人，以是依上級命令來為免責之理由，故羅馬規約第33條規定命令明顯不法，下級者並無服從義務，自也不能為阻卻違法的理由。至於上位者，即便無白紙黑字證據，證明其下了殺害平民的命令，但依據規約第28條，只要知悉下級正在實施戰爭犯行而不制止，同樣得負起共犯之罪責。故於俄羅斯侵入烏克蘭，無論是下令的總統普亭，甚至包括攻擊平民的軍士官，實際上都已落入羅馬規約有關戰爭罪的處罰對象。

只是規範的應然，總敵不過政治之現實。畢竟，只要普亭位居總統高位，任何刑事究責，都顯得不切實際。而當初羅馬規約訂定時，也有考慮到此問題，故除於規約第26條明文，類如戰爭犯行沒有追訴時效外，更要求所有締約國，必須將羅馬規約所規定的殘害人權之犯罪內國法化，藉此促使各國對於所有戰爭犯行者來進行訴追，不能只管門前雪，以真正落實人權保障的普世價值。