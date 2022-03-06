經濟危機 令國際紛爭轉為戰爭

「我們又沒做壞事，為什麼沒有選擇參加NATO（北約）的自由？竟然比一個漁村小國還不如！」憤怒的烏克蘭 民眾堅持不可喪失國家主權。另方面，俄國 總統普亭 堅持「1989年蘇聯允許東西德合併時，各方說好北約不向東擴進，如今竟已毀約5次；若又讓烏克蘭加入北約，北約飛彈數分鐘內便可打到莫斯科，影響俄國戰略安全至鉅。」

北約需要烏克蘭嗎？顯然不是，否則俄烏開打後也不至於沒有一個北約國家立刻出來捍衛烏克蘭。俄國怕被烏克蘭攻打嗎？不怕。烏克蘭加入北約有緊急性嗎？也沒有。事實上，如果烏克蘭緩議加入北約或願意保持軍事中立，俄國便失去立刻開打的藉口。由此可見，俄烏戰爭另有其因。

為懲罰俄軍侵入烏克蘭，美國出重手制裁俄國金融經濟。值得注意的是，關於凍結俄國的美元資產，美國是唯一重大受益者；關於能源，美英兩國俱受其利，俄國則利弊參半，世界各國則大都成為輸家，尤以烏克蘭為最。至於將俄國排除於SWIFT（全球結算支付系統）之外，確實是狠招，若俄國全無防備與退路，珍珠港歷史可能重演。但因俄國是能源輸出大國，又有外匯金融準備，若在窮則變通之下能擺脫美元存活，反而對美元霸權前景不利。

顯然，普亭在開戰前準備良多。簽署中俄長期能源交易與科技合作計畫使俄國有底氣，既不怕美歐經濟制裁，也不怕戰爭拖垮民生。此外，普亭知道新冠肺炎疫情，重創美國實力與生產力，也知道美國國債與通貨膨脹已對美元幣信產生巨大壓力，如果美國介入戰爭，加速惡化的通膨很容易引爆美元幣信危機。再者，由於俄國的命運與成敗繫諸中國之誠信，為了加買保險，俄國出賣「太空火箭發動機技術」給中國，並將參與中國未來太空探測與新科技應用計畫。

為何美國堅持不肯出兵援烏？（1）烏克蘭非北約成員國，師出無名，且成本太高。（2）俄烏之戰與美國利益有關，但與美國安全無關；此戰對俄國的生機與利益均關係重大。若美參戰，美軍士氣無法與俄軍相比。（3）先前國會與白宮暴動事件記憶猶新，冒然出兵可能引起意外動亂。（4）若俄發動衛星殺手，毀損美國太空通訊與預警系統，茲事體大。

當下許多媒體報導美歐對烏支援武器、情報、訓練作戰、財務、物資等等，形同代理人戰爭，重創強俄，成果斐然。然而，強調此成果，反而坐實俄國認為「烏國加盟北約會威脅俄國安全」的論點，支持俄烏之戰的正當性。就事實面，美歐目前加持烏克蘭的方式，有如支撐一個輕量級拳手與一個重量級拳手對打，景況堪憐。

全盤看來，普亭必須採取圍城戰術，以斷絕外援武器與生活必需品的殘忍方式取得勝利。其終極目的可能在奪回自認無端失去的「烏克蘭東半部寶地」，讓俄國的軍、農、工、商等各方面有更好的整體性與未來發展。

美國是促使烏克蘭「堅持加入北約立場」的源頭，不會做俄烏戰爭的調停人。那麼，沒有經濟危機的中國該當何為？道理不必講；規矩不用提；方圓難畫定；原則倒是容易遵守，那就是「調停戰爭，請俄烏雙方各退一步；對能夠拯救民生的任何作為不遺餘力」。