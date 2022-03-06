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加在中國農民頸上的無形鐵鏈

鍾聞（維吉尼亞州）

最近中國徐州8孩鐵鏈女暴露，不但轟動全國，也震驚世界。梁家河權威調查組趕緊發布報告，粉飾太平滅火。鐵鏈女所在村落，花大工程用欄柵圍起來，不許外界進入採訪，免暴露更多黑幕。同時各省也揭露多起類似事件，婦女兒童在中共治下的非人處境，令人驚醒。

加在婦女脖子上的鐵鏈是有形的，更重要的是加在全國農民頭上的一條特大的無形鐵鏈：剝奪了農民土地的所有權，使農民永久成黨的奴隸。毛時代沒收農民所有土地歸公社，農民只能記工分；鄧時代叫農民向黨承包租種，無形鐵鏈拴住農民本質沒變，美其名「全民所有制」。

1980年代民主派領袖胡耀邦就公開質疑「全民在哪裡？講全民所有是虛的。實是普天下，莫非皇土」 ，皇是黨皇、毛皇，到習時代，黨皇是習皇。全國土地支配，習皇說了算，下令農民承包依舊，不許農民擁土地所有權，黨才能買賣土地，低價徵收土地，高價賣給房產商，奉行「土地財政」。

8億農民只能向黨承包租地種植維生，不能以主人身分種地經營，農民不能長遠打算，得過且過。租種地、收入低，2億農民工流向城市寧打工不種地，大量土地荒蕪，靠老人種。許多農村破敗依舊，出現許多畸形現象，男娶不起妻，婦女、幼兒有拐賣市場，社會黑幕不堪入耳。

美名「全民所有制」的這根無形大鐵鏈鎖住8億無地權農民，習若下台、共產變天，第一件大事是宣布永遠撤去加在8億農民頭上的無形鐵鏈，還全國農民土地所有權，真正解放農民，農民重新成為土地主人，結束共產主義百年暴政大災。

中共

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