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掃除烏克蘭新納粹 俄羅斯為世界除害？

關山／天普市

俄國大軍2月26日進攻烏克蘭首都基輔，在普亭前兩天發布特種軍事行動公告裡聲明，此次行動的重要目標之一就是消滅烏克蘭的新納粹運動。這番話有其深意，筆者在此做推理。

2014年顏色革命推翻親俄總統亞努科維奇的運動中，烏克蘭的新納粹組織--MKU，又稱為亞速營出現了。這個組織是以二戰時德國佔領下的烏克蘭偽政權為楷模，行納粹禮，以服從並推廣納粹主義為目的。因為他們認為在二戰被希特勒軍隊佔領後的烏克蘭，他們的民族才得到了最高榮耀，他們的理念是消滅俄羅斯人，至今也為此而奮鬥，這與抗戰時的汪偽政權極其類似。前不久在烏東的盧甘斯克和頓涅茨克，發現三個掩埋屍骨的萬人坑，據分析就是這些極端種族主義者，在攻入東烏克蘭後實施。

2018年俄國提出反新納粹聯合國倡議，全世界只有美國和烏克蘭投反對票。因為美國有自己的利益，全面控制烏克蘭，除了總統是美國通過選舉指定，好多部長乾脆就是從美國調過來具有烏美雙重國籍的美國人，推崇納粹，也是綁定烏克蘭的重要手段之一。

美國還支持各種民間的反對派，如果在台上的貪腐官僚不聽美國的招呼，那麼這些「民間組織」就會一擁而上，教教政府官員乃至總統如何做人。君不見，2019年香港的反送中運動中，好些耳後紋有特定標記的新納粹分子都現身打砸搶，說白了，他們是美國政府掌握的顏色革命別動隊，哪裡需要鬧事推翻現政府，他們就會被送到哪裡，從某種角度他們是專業破壞者。

如果回溯歷史，會發現當年凱達組織和賓拉登，當初也是美國培訓的專業反政府組織，ISIS、庫爾德民兵極大可能也是美國在伊拉克、敘利亞土耳其地區資助、訓練並安插在當地的釘子，專門用來平衡、遙控或者影響當地幾個國家政府的大棒，不聽話就敲打。只是事物的發展往往不受控制，當以上這些極端組織坐大後，他們也有自身的利益，最終也還會與美國政府翻臉，就如同凱達組織，甚至連胡森和格達費政權，也是美國扶植的。不久前美國軍隊再次出手，恐襲擊殺了ISIS的最高領導人。如此相愛相殺，真是冤冤相報何時了。

俄羅斯進攻烏克蘭，嚴厲打擊新納粹主義，實在是為全世界人民除掉一害，拯救了當地的俄羅斯裔，也有助全球反恐。筆者想勸勸美國的政治精英們，不要再打著民主、人權的旗號四處點火，貽害人間，推行民主體制因該團志同道合的高士，而不是收編打砸搶燒的無賴。遍覽史書，品查人性，才能真正領悟長治久安的治國之道。

烏克蘭 納粹 俄羅斯

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