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俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

烏克蘭啟示錄

鄭亞棋／南灣

地球原是一牢房，

何苦牢中互鬥亡？

待罪人生須悔改，

百年獲釋上天堂。

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烏克蘭人民扭轉世界歷史

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