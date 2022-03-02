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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

俄羅斯不是美國的主要敵人

鍾聞（維吉尼亞州）

2月17日傳出法國和德國已與普亭達到讓烏克蘭「芬蘭化」的消息，就是讓烏克蘭中立，不入北約，甚至不入歐盟。眼看俄烏危機有解了，為何俄幾天後出兵攻烏？關鍵是拜登不同意，沒有老大承諾不算數。

俄烏衝突危機已有幾年，邊境衝突造成萬人喪生，但關鍵是最近三個月，拜登為烏入北約加溫。2021年11月19日派國防部長訪烏，鼓動烏入北約。最近兩至三個月不斷指責俄要入侵。可是普亭要的承諾「不入北約」，就是不給，讓人感到拜登是有意製造危機，為開戰加溫。

最近三個月，拜登還六度請習近平遊說普亭別動武，擺出「聯中制俄」姿態，忘了習是主要敵人，顛倒敵我關係。入侵戰爭打起來了，全球無不譴責。習近平當和事佬，樂得大滅美國對他的壓力，主要敵人易位， 普亭成了眾矢之的。習近平可繼續為所欲為。

美國民意也不支持拜登，民調52%認為在俄烏衝突中美國應置之度外。拜登鼓動烏入北約，俄出兵了，又袖手旁觀，烏孤軍苦戰，這不等於害了烏人嗎？

解鈴還須繫鈴人，未來解決俄烏之戰，還靠美國一句話「烏中立，不入北約」，讓俄國與北約國之間有緩衝，給普亭要的安全感，讓俄軍撤回，普亭其實並無意擴大恢復俄羅斯帝國。

解決了烏克蘭危機，拜登應迅速回到「習近平是主要敵人」的軌道，聯俄制習，與中共內部反習力量全力配合，不能讓他做共產終身皇帝。

拜登 普亭 習近平

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