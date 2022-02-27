富饒烏克蘭 普亭始終有併吞企圖

俄總統普亭 終於攤牌，使出了他的殺手鐧，片面承認烏克蘭 東部兩個「主權獨立」的「人民共和國」，並以「維和」為名派遣已經在邊境集結多時的19萬大軍入侵；也許更進一步直搗烏京基輔，推翻目前的領導，設立傀儡政權，假以時日更可能併吞烏克蘭全國納入俄羅斯版圖。

自從1991年蘇聯解體後，烏克蘭一直是KGB出身的普亭心中耿耿於懷的痛腳，因為它是錘子鐮刀旗下所有「蘇維埃社會主義共和國」(SSR) 中最富有及重要的一環。一直到今天，它還是除了俄國以外歐洲面積第二大國，其可耕地面積為歐洲之首；大麥產量及出口量為世界第四；還有豐富的玉米、馬鈴薯、黑麥等等，可以說是舊日蘇聯的糧倉。

不但如此，烏克蘭還擁有世界第二大鐵礦石及錳礦儲量；此外還有鈾礦、鈦及汞礦、頁岩氣儲量分別為歐洲一二三位等等。如此得天獨厚的資源，得舊日蘇維埃最高當局青睞，把最重要的生產、工業、甚至軍事設施，包括後來1986年出事的車諾比核電廠，都建在那裡。這也把它造成一個重要的工業化國家：例如其天然氣管道系統、鐵和鈦及粘土出口量均在世界三五名之間；其核電站裝機容量、氨產量及鐵路網長度在全歐亦均名列前茅，甚至1954年蘇俄還把有黑海艦隊大本營的克里米亞半島也畫歸烏境內。

蘇聯解體時，烏克蘭和十多個共和國，不但紛紛獨立，而且嘗過了極權政體的滋味後，都設法向西方國家靠攏，以求聯保；連舊日華沙公約所在地的波蘭都加入了北大西洋公約組織 (NATO)。這在當初和西方友好而沈迷於杯中物的葉爾欽當總統時，好像還不在意；但1999年普亭接任後，還有舊日共產國家繼續加入NATO或成為「夥伴」，就覺得孰不可忍；因為不但顏面不好看，而且的確有被「包圍」的感覺。於是在他鞏固個人長期領導權後，就蓄意衝出這個重圍。

他在2014年出兵收回克里米亞後，當時西方國家沒有強烈的反應，助長了他的胃口，烏克蘭就成了他下一個主要目標。筆者曾在蘇聯解體後，赴莫斯科參加國際會議，當時為會場的最大旅館仍以「烏克蘭」為名，可見得俄人對這塊肥肉的確始終沒有忘懷。