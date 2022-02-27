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2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

李尤娜被害 應該可以避免

張世功（紐約）

近幾年，紐約凶殺案件不斷提升，其中精神有問題的男性遊民犯罪率極高。據網報，紐約市就有8萬遊民，占紐約市800萬人口的1%，即每100人就有一位遊民。我在地鐵及大街上看到的男性遊民大多眼神呆滯、木納、鬱悶、壓抑、仇恨。足見他們有嚴重的精神問題或疾病，他們是犯罪率極高的群體。身居紐約的居民，每一個人都要學會防範受害，保護自己。無論在地鐵及大街上都要遠離他們。

前幾天被害的李尤娜，如果在進入一樓大門後迅速把門關上，罪犯就進不來，可避免被傷害。到了六樓自己家門前發現有人跟蹤，可暫不開門，以大聲敲打同層四戶中一戶的門，也可嚇走罪犯，避免被傷害。當罪犯強行進入屋內欲施暴，她揮刀反抗（報導說；罪犯身上挨了一刀，胳膊和肩上有刮傷），被罪犯扎了40多刀。如果她不反抗，不激怒罪犯，是否有可能保住性命？。

再說，她在夜深人靜，人們酣睡，四周無人的情況下，竟然沒發現有人近距離跟蹤她？罪犯敢於闖進她家施暴，應該是經過多次跟蹤摸底，確認她是單身，她仍然沒有發現被跟蹤。或者是，在她進入大門後，發現罪犯，以為是同樓的住戶沒在意（因為她剛來一年，不熟悉住戶面孔），喪失警惕，造成被害。

從早晨4點20分案發到5點40分員警破門而入，員警在現場研究等待了一個多小時，並聽到了女子呼救聲，沒有像救火一樣救人，不知何故？另外，李尤娜公司老闆非讓一個單身年輕女子上夜班，並在危險時間、危險地段下班，是否寡情缺乏對同事的關懷？

遊民 地鐵 紐約市

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