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2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

在美華人 千萬不可損德違法

廖天(洛杉磯)

2月16日世界日報報導，密爾瓦基威斯康辛大學41歲的前華裔教授劉悅在2016年到2020年間，打著可拹助取得研究助理職位減免學位的幌子，收取中國生每人約3萬元費用，共騙取多位中國留學生110萬元，目前正在接受司法機關查處。中國先賢說：君子以厚德載物，劉悅身為大學教授，詐騙自己同胞和學生錢財，既不道德又違犯美國法律，會給美國社會和在美華人帶來很多不利影響。

現在在美華人有500多萬。美國早在100多年，有排華歴史。經過幾代在美前輩華人的不斷鬥爭，世紀40才廢除排華法案，在美華人才有立足之地。幾十年來不論在美國的老華人還是新移民來的華人，大都既發揚中國人勤勞樸實、誠信善良的美德，又學習美國人文明𡚒進的精神，奮發圖強，走正道務正業，既給美國社會創造財富做出貢獻，自己也獲得幸福美好的生活，更在社會上樹立了良好形象。

像劉悅這種詐騙他人錢財行為，加之近年來還出現華人販賣人口、吸毒販毒、搶刧偷盜、持搶殺人的違法案例。雖然只是極少數人所為。俗話說：一顆老鼠屎壞了一鍋飯，嚴重地損害了華人形象，更給當前反華反亞裔仇恨事件的人增加了口實，會促使仇恨事件繼續上升。

此外，劉悅身為大學教授，又以所在大學名義成立非法科研公司、虛擬科研專案、詐騙留學生錢財，極大地敗壞了美國大學及大學教授的聲譽。如果其他大學也有像劉悅這様的教授及其行為，會影響外國留學生來美，給美國大學教育帶來惡名。

華人 中國留學生 詐騙

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