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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

輕浮引憾

陳安利／亞特蘭大

遴選專才遵規範，

言行舉止服飾含，

標誌符號字徽按，

政治意識謹慎談，

代表國家形象觀，

特定團隊矚目盼，

自我表現時地段，

組織立場核實勘。

上一則

胡適逝世60周年：遺願「一個有人味文明社會」

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