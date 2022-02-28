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烏克蘭戰報#11：烏俄談判「有詐」？俄國經濟戰總崩潰

白俄羅斯公投廢除非核地位 可允俄羅斯部署核武

一滴江湖

白雲飄／艾爾蒙地

一滴孤零瞬秒無，

一滴杯中一時乾，

欲教一滴存性命，

放流江湖可長久 。

上一則

胡適逝世60周年：遺願「一個有人味文明社會」

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