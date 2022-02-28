敬悼同學好友 陳彰醫師

陳彰同學終於敵不過病魔，1月10日與世長辭，享年79歲。

陳彰的父母都是醫師，成立復旦醫院幾十年，服務城中區頗得好評。陳家非常好客，常常宴請我們同學。我的好友國華堂邱先生，還尊他們為義父母。陳母有時還會請我到餐廳打牙祭。後來陳彰父母來美探望兒孫，常會在洛杉磯 我家停留一、二天。

當年陳彰在建國中學以第一名保送到台大醫學 院後，一直保持極優秀的成績。1967年當完兵後隨即留美。到紐約的洛克菲勒大學(Rockefeller University)攻讀博士學位。同年，和美麗賢慧的郭恵美同學結婚。陳彰後來任職於紐約州 大(SUNY)的Downstate medical center，當病理科主任及教授。

陳兄也常參加我們同班的遊樂活動。後來他學了口琴(harmonica)，喜為大家助興。逐漸他也在教會表演，娛樂教友。惠美嫂是非常虔誠的基督徒，陳彰夫婦在教會幫助老幼，盡心盡力。同學的兒子在紐約，一度受到照顧，免於飢寒。

幾年前陳兄發現一塊肺腫瘤，後來證實是由大腸轉移，此後病情一直控制很好。他甚至在治療空擋期，搭遊輪出遊。然而從2021年底病情急轉直下，無法控制。

陳兄有兩個兒子，老大安徳魯(Andrew)在南非任教，育有一兒一女。老二艾立克(Eric)是律師。現在是布鲁克林(Brooklyn)高等法院法官(superior court judge)，育有二女。陳彰、郭惠美兄嫂，養子有方，名門出狀元。

我們1967年台大醫科同學都非常痛心失掉這位非常優秀、熱心公益的同學。希望他在天之靈安息，惠美嫂能節哀，我們會永遠都站在妳的旁邊支持妳。