極端恐怖分子下埸 美軍斬首計畫

自從拜登 總統上任以來，民調 直落。加上新冠疫情遲遲未决，通貨膨脹造成人心惶惶。從阿富汗撤軍之狼狽驚慌已注定了拜登之無能，他被貼上難以撕離的標籤。許多外國媒體和政客，頻頻揶揄拜登政府領導失敗。

最近一次拜登宣布他就任以來最重要的一次政治成就，擊殺新繼任的ISIS頭子，al-Qurayshi在2月3日終被美國軍方消滅。

回顧過去20年來，911事件發生後，美國反恐戰爭正式成為首要政策。以下三個由美國主導的斬首行動值得注意，這一系列的集軍事和情報，萬全的驚險突擊行動將被列為史上輝煌篇章。

2011年5月，賓拉登(Osama Bin Laden)，54 歲，出生於沙烏地阿拉伯一個富有家庭，兄弟姊妹一共52人，凱達組織創始者，2021年美國911事件首腦。擊殺始末已被著書和拍成電影。

2019年10月，al-Baghdadi，48歲，惡名昭彰的ISIS第一任頭子。建立一個全新的極端穆斯林國Caliphate，被美國空襲消滅。

2022年2月，al-Qurayshi，45歲，Baghdadi的繼任者，ISIS的笫二任頭子，被美國軍方空襲殺死。

拜登總統在白宮 宣布他的功績，有助於提升低迷的民調聲望。這三個替天行道的斬首行動表示，美國情報機構的精準系統分析，作業流程和執行上的實力不容置疑。在世界各國間，追討血債血還的功力上，唯以色列可以比美美國。

值得注意的是每次在特別行動裡，隊員中包含了一位立即能分析人體組織的DNA，對比確認後，才讓總統在白宮官方宣布新聞。這三次行動貫穿了三任前後總统。從歐巴馬、川普到拜登，也代表美國一貫勇於打擊恐怖組織，解除人類極少數敗類，企圖毀滅我們這個可愛的世界。這也是美國之能做到，成為一個被其他國家推崇及羡慕的部分原因。但願這些鮮明的例子能夠恫嚇極惡的魔鬼，推進世界大同。