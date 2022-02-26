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烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

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北京舉行冬奧 是人類的恥辱

界立建／洛杉磯

中共政府舉辦這個2022北京冬奧會，我們認為是人類的恥辱，給全球文明抹黑，對他奴役壓迫管轄下的人民又是一場新的人權迫害災難。

我作為訪民出身的父子訪民二代，深知這類中共重大國際賽事華麗背後，是中共對我們這個群體瘋狂的大抓捕迫害、還有異議人士和其他為真相發聲的良心犯、敢言者，都會遭遇中共新軟禁，被抓捕、被失蹤維穩，尤其2008年中共第一次舉辦奧運會時候，對北京和各地訪民異議人士殘酷的抓捕和鎮壓。

中共兩次奧運會期間更是非法重判一大批異議人士和宗教信仰者，2022這次冬奧會期間，中共更草木皆兵用網路大數據監控每一個透明人，你說一個他所不喜歡的字或標點符號，都可能遭受非法抓捕，比之前2008年奧運會期間更野蠻瘋狂、踐踏言論自由和用嚴苛手段管制一切。

2022年2月3日，我們集會呼籲全世界抵制冬奧，這次參加抵制中共冬奧會人大約100多人，我和藏人、香港、台灣、維吾爾族人和蒙古人，共同組織在洛杉磯中領館外，抗議中共侵犯人權和抵制中共種族滅絕運動會活動。南北加州共同聯合15個人權組織，連署抗議中共暴政頻繁侵犯人權罪行。

我做了一個奧運五環牌子套在頭上，還做了囚徒枷鎖、五個環各有一個照片代表被鎮壓抓捕、在一個紅色環裡代表被中國政府抓捕的奧運囚徒照片，包括有方斌、許娜、王炳章、郭飛雄、張展、還有宗教迫害群體法輪功以及基督徒等。

希望更多人遠離中共唾棄這個惡魔，一起捍衛良善之美和人權自由，這麼一個製造世界上最大種族滅絕人類災難危機的暴政，有什麼資格舉行奧林匹克運動會。

中共 奧運 北京冬奧

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