谷愛凌奪金 為何美媒鳴鼓撻伐

出生取得美國籍的冰雪選手谷愛凌 ，代表中國參加2022年北京冬季奧運會，奪得兩金一銀獎牌。引起美國輿論界譁然指責，認為美國籍華裔 少女，在美國生長、培養訓練，成為冰雪健將，竟代表中國隊奪取金銀，簡直是「叛國行為」。

其實，國籍運動高手代表別國家參加大賽，是國際賽事各國代表隊中常見情況，美國主流媒體不必大驚小怪，鳴鼓而攻之。

這是因為美國輿論界「中國威脅論」思考邏輯，利用谷愛凌案，企圖在西方世界再度掀起「海外華人政治效忠」疑慮。第一、中國1980年頒布國籍法，在第三、八、九條，主動排除雙重國籍適法性。谷愛凌確是「美國人」，沒有爭議。第二、近年來，中國科技發展，向海外招募大量科技人才。谷愛凌勇奪金銀，揹著五星旗 上獎台，狠狠地剌痛了美國的歷史傷痛。

1967年Ryan & Summerlin：「中國核子雲」(The China Cloud)，在書後附錄中，列出中國研製核彈，頂級15位科學家，有6位是美國大學造就的人才，5位火箭高級工程師4位是美國培養。再詳盡列出曾在美國各名校及研究機構工作，共有87位華裔科學家，於在1950-1960年代回歸中國，為中共效力。

谷愛凌在冬奧會得獎是小事，若揹著五星旗在各大媒體上張揚，很可以在西方世界引發新一波華裔高級人才「回歸潮」。當然要大加撻伐。