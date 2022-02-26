北京冬奧 到底誰才是叛徒

自從美國對中翻臉以來，反中仇中的風氣，從經濟、政治、軍事、教育的對抗，又延伸到了運動。

美國出招、中國拆招，迄今仍未分出勝負，只是美國開始顯得黔驢技窮，已顧不得大國風範，氣急敗壞地直接破口大罵出鳥氣。奧運比賽中的運動員 ，選擇報效母國比比皆是，早已成為慣例，為什麼獨挑中文是母語的谷愛凌 出來做為批判對象，只因為她是為中國贏得二金一銀，讓美國首次在冬奧飲恨的超級運動員？

再說，一個運動員除了天賦之外，家庭的培養才是最重要支柱，雖然美國有很好的環境和設施，但如果沒有家庭從小到大持續的財力灌注，如何能夠登峰造極？光有美國的訓練，但不為美國效力就可以定罪為叛徒的話，那麼中國大陸培養出許多頂尖的人才，如今為美國所用，那不是都該被稱之為叛徒？而且有些還真是想方設法的要要置中國於死地的叛徒。如果拿天真無邪的谷愛凌，和老謀深算的余茂春相比，到底誰才是叛徒，就更可以突顯美國是多麼的雙重標準。

雖然沒有奪牌，但與谷愛凌同樣具有中國心的朱易和黃郁婷，才是最應該贏得關注和支持的人。能夠晉級奧運選手就已經是無上光榮，觀眾和贊助廠商也都應該給予正面鼓勵和寛待，未來才會有更多優秀選手繼續為祖國效力，畢竟獎牌只有三面，而臨場狀況千變萬化，稍有閃失都可能擦肩而過，盡量降低選手壓力，才能在比賽時達到最佳狀況，尤其面對外來的惡意指責和製造壓力時，更應力挺這些有中國心的選手。

當然最令人不恥的就是帶頭霸凌自己選手的台獨政府，先是想配合美國，無理杯葛打壓北京冬奧 ，後來發現除了五眼聯盟外，響應的國家並不多，況且還有丟失往後參加國際賽事的風險，無奈還是決定出席。但不料選手中有友中的行為而勃然大怒，自己沒有中國心，硬要背叛血緣，反而還指責有中國心的選手是背叛，真是豈有此理，簡直比做賊喊捉賊還要惡劣。

這次北京冬奧的成功，無疑再次粉碎了台獨分子的幼稚心靈。