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港人離港避疫的聯想

盧威（洛杉磯）

虎年春節剛過，香港就遇到「老虎」襲擊，新冠疫情像猛虎下山，直撲港島，確診病例井噴，弄得港人避疫不及，一批批人馬「中標倒下」，有老有小，醫院爆滿，防疫物資奇缺，慘况時時發生。

儘管香港立馬啓動抗疫應急措施，內地也伸岀援手，防疫專家、抗疫醫用救助物資也迅及抵港，猶如給香港疫情下了「及時雨」，力求疫情能早日控制住。然而，就在這緊急關頭，一批港人爲逃避疫情，不惜重金包出租車「投奔」堔圳避疫，竟造成港珠澳大橋堔圳灣口岸的出租車大塞車，一輛接一輛的出租車一望無邊，避難奇觀令人驚嘆。

據說，港人爲了逃脫香港疫情「大本營」，寧可在堔圳集中隔離14天，以致堔圳隔離酒店入住率直線飆升，一房難求。港人離港避疫不能說不是防疫選項之一。此舉一是可疏散港島人口過密過於集中的弊端，减輕香港防疫負荷；二是港人可親眼目睹堔圳防疫工作的嚴謹細緻，從中吸取一點養份與教訓；三是港人能感受一下內地生活，品味不一樣的生活環境，回港後生活更能增添色彩。

當然，話又說回來了，我並非要港人拖家帶口統統「出走」。說實話，疫情之下，港人只有齊心抗疫，共同防禦新冠病毒。學學武松，「明知山有虎，偏向虎山行」，與病毒抗爭到底，才是港人明智選擇；病毒也才能像「紙老虎」一樣原形畢露，讓人們重新回復到平靜的生活。

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