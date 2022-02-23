我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

川普被自己的會計師炒魷魚

晨星（馬里蘭州）

川普在「學徒」(The Apprentice) 真人秀中，每次最令人牢記的結束語就是「你捲舖蓋吧！」(You are fired!) ，這不但顯示他對別人的職業生涯有生殺大權，而且在千百萬觀眾心目中建立強勢老闆的形象，對他能在2016年大選時爆冷門而入主白宮，不無小助。尤其在他腐敗無能和謊言三萬多的四年總統任期中，能夠逃過兩次國會罷免，也是靠他在無數粉絲心目中的地位，使絕大多數的共和黨參議員不敢投下罷免他的贊成票。

他可以炒別人魷魚，但是卻無法忍受別人辭他而去，因為他在父親培植下出頭，從來沒有被外人雇用過；因此也沒有被別人解雇的經驗；即使部屬要「下堂求去」，他也認為這是「大逆不道」。所以在他總統任內，除了極少數的官員預先防範，辭職保密得法而「免遭毒手」外，其他案例都是他得知某人要辭職時就先發制人，把他開除；而且過程更不循一般規範，保護被辭退者的自尊心和名聲，親自在社交媒體上把當事人揶揄或痛罵一番，令人側目。

川普下台一年多來，雖然他還到處興風作浪，企圖為2024年捲土重來鋪路。但是在眾議院調查去年1月6日攻擊國會的專責委員會，對他在暴動中的角色之追蹤，以及紐約州檢察官調查川普集團涉嫌詐欺的雙重壓力下，保護他的陣營已開始動搖。主要原因是當國會或法院發票傳訊，不是每一個人都有雄厚的財源可以雇用律師反抗。因此近月來已有不少人準備上國會或法院作證。

馬薩爾斯（Mazars）是多年來川普集團雇用的會計師事務所，對川普如何操縱地產及物業的價值、財政狀況、金錢來往，知之最詳；如何在稅表上動手腳，盡量壓低稅金，這是美國社會公開的祕密。不過到了某一個程度，越過「逃稅」的紅線，那就大有問題了。馬薩爾斯是跨國會計事務所，擁有不少大型客戶，假如為了川普出事，輕則被罰款；重則可能被眾議院送交司法部起訴，導致聲名狼藉而失去更多客戶，這個算盤不合算，因此毅然決定一刀兩斷，與川普企業解除委任關係，畫清界線。

這可能是川普破天荒被「開除」的一次；除了對他的自尊心有無限打擊外，其實際的影響，在商業掛帥的社會中也是無可比擬的。因為該事務所在「斷交」聲明裡說，在過去十年中為川普集團所作的財務報表已不再可信。這樣必定招致眾議院及檢察官更積極的調查，甚至票傳該事務所作證。屆時川普集團一切不法行為，將會公諸於世。紐約州法官恩格隆已諭令川普本人及其長子及長女於21天內到院作證，因為該州的總檢察長已經發掘到該集團財務欺詐的大量證據。

這是否會造成他有牢獄之災，或對他再度競選有無影響，似乎尚是未知數。不過他是自己律師們最可怕的噩夢，因為他矢口亂言，講的話不是和律師不符，就是作繭自縛。也許不久將來沒有律師要替他辯護，那他就可真完蛋了。

川普 眾議院 紐約州

上一則

北京冬奧 是數位支付的戰場

下一則

港人離港避疫的聯想

延伸閱讀

川粉湧入…川普「Truth Social」上線 蘋果商店當機

川粉湧入…川普「Truth Social」上線 蘋果商店當機
反川共和黨人周末聚華府 與保守派大會別苗頭

反川共和黨人周末聚華府 與保守派大會別苗頭
遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

川普社群平台Truth Social上線 下載量稱冠但無法登入

川普社群平台Truth Social上線 下載量稱冠但無法登入

熱門新聞

輾壓台積電？ 中國晶片業的實況

2022-02-13 02:00
「一洲焦點」談拜登團隊與普亭第二次烏克蘭交鋒、追查通俄門。(世界新聞網)

一洲焦點／拜登普亭第2次烏克蘭交鋒、追查通俄門

2022-02-16 14:09

烏克蘭危機未過 拜登敗績已顯

2022-02-17 02:00

冬奧過後 美中關係將有驚濤駭浪

2022-02-16 02:00

中國式清零造成香港社會大亂

2022-02-20 02:00

拜登不想改變中國 而要打敗中國

2022-02-19 02:00

超人氣

更多 >
華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中

華府首表態「反對」台獨 觀察家：不想同時對付俄中
陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方

陳淑樺消失24年在哪？羅大佑：她還在這個地方
金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯

金融制裁不痛不癢 美擬用「癱瘓華為」狠招對付俄羅斯
台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人

台灣健保擬廢海歸台人「停保復保」影響16萬人
烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創