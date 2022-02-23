川普被自己的會計師炒魷魚

川普 在「學徒」(The Apprentice) 真人秀中，每次最令人牢記的結束語就是「你捲舖蓋吧！」(You are fired!) ，這不但顯示他對別人的職業生涯有生殺大權，而且在千百萬觀眾心目中建立強勢老闆的形象，對他能在2016年大選時爆冷門而入主白宮，不無小助。尤其在他腐敗無能和謊言三萬多的四年總統任期中，能夠逃過兩次國會罷免，也是靠他在無數粉絲心目中的地位，使絕大多數的共和黨參議員不敢投下罷免他的贊成票。

他可以炒別人魷魚，但是卻無法忍受別人辭他而去，因為他在父親培植下出頭，從來沒有被外人雇用過；因此也沒有被別人解雇的經驗；即使部屬要「下堂求去」，他也認為這是「大逆不道」。所以在他總統任內，除了極少數的官員預先防範，辭職保密得法而「免遭毒手」外，其他案例都是他得知某人要辭職時就先發制人，把他開除；而且過程更不循一般規範，保護被辭退者的自尊心和名聲，親自在社交媒體上把當事人揶揄或痛罵一番，令人側目。

川普下台一年多來，雖然他還到處興風作浪，企圖為2024年捲土重來鋪路。但是在眾議院 調查去年1月6日攻擊國會的專責委員會，對他在暴動中的角色之追蹤，以及紐約州 檢察官調查川普集團涉嫌詐欺的雙重壓力下，保護他的陣營已開始動搖。主要原因是當國會或法院發票傳訊，不是每一個人都有雄厚的財源可以雇用律師反抗。因此近月來已有不少人準備上國會或法院作證。

馬薩爾斯（Mazars）是多年來川普集團雇用的會計師事務所，對川普如何操縱地產及物業的價值、財政狀況、金錢來往，知之最詳；如何在稅表上動手腳，盡量壓低稅金，這是美國社會公開的祕密。不過到了某一個程度，越過「逃稅」的紅線，那就大有問題了。馬薩爾斯是跨國會計事務所，擁有不少大型客戶，假如為了川普出事，輕則被罰款；重則可能被眾議院送交司法部起訴，導致聲名狼藉而失去更多客戶，這個算盤不合算，因此毅然決定一刀兩斷，與川普企業解除委任關係，畫清界線。

這可能是川普破天荒被「開除」的一次；除了對他的自尊心有無限打擊外，其實際的影響，在商業掛帥的社會中也是無可比擬的。因為該事務所在「斷交」聲明裡說，在過去十年中為川普集團所作的財務報表已不再可信。這樣必定招致眾議院及檢察官更積極的調查，甚至票傳該事務所作證。屆時川普集團一切不法行為，將會公諸於世。紐約州法官恩格隆已諭令川普本人及其長子及長女於21天內到院作證，因為該州的總檢察長已經發掘到該集團財務欺詐的大量證據。

這是否會造成他有牢獄之災，或對他再度競選有無影響，似乎尚是未知數。不過他是自己律師們最可怕的噩夢，因為他矢口亂言，講的話不是和律師不符，就是作繭自縛。也許不久將來沒有律師要替他辯護，那他就可真完蛋了。