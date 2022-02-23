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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

徐州8孩母就是小花梅 江蘇省政府調查出爐 問責17人

看看谷愛凌 想想何智麗

丁尚彪（紐約市）

1987年，在印度新德里舉辦第39屆世界乒乓球錦標賽，在半決賽時，中國隊教練張燮林為了讓隊員管建華對抗南韓梁英子，以確保中國隊獲女單冠軍，因此要求何智麗故意輸球給管建華。但是，何智麗卻違背教練的意志，竟贏了管建華而進入決賽，最後打敗梁英子獲得女子單打冠軍。

何智麗雖然為國爭了光，成為世界女子乒乓球第一號種子選手， 毫無疑問會參加1988年南韓漢城奧運會。但因為在新德里「不聽從上級安排」，而被取消參賽資格。為此她在奧運會後宣布退出國家隊，嫁給日本人小山英之，加入日本國籍，並按照日本習俗改名小山智麗。

1994年，她重返乒壇，在日本廣島亞運會上擊敗中國隊喬紅和鄧亞萍，為日本隊奪得女子單打金牌。

當時我正在日本生活，每次都看中日對決的直播。只見何智麗每贏一個球，都會握拳高喊一聲「要西」（日語「好」），她最令國人不舒服的一句話就是「打敗中國」。

後來中國媒體對她評論，「漢奸賣國賊」的大帽子漫天飛舞。我問日本人對她有什麼看法？他們認為已經嫁給日本人，又加入日籍，代表日本奪得金牌名正言順。「打敗中國」很正常，那是指打乒乓球，不是打仗。中國是乒乓球王國，能夠打贏中國隊，當然是所有海外運動員最高目標。但日本人並沒有對她有什麼特別的崇拜，更不會用愛國主義的政治口號去讚揚她。

這次北京冬奧會上，美中混血的谷愛凌代表中國隊參賽，並為中國隊贏得金牌，國內一片愛國主義的讚揚聲。但美國媒體卻沒有把「美奸賣國賊」的大帽子甩向她。人們滿不在乎地聳聳肩，一付無所謂的樣子。

其實，民主國家的運動員就是一種職業，他們拚命爭取金牌，是愛他們那份職業，渴望成為世界第一，也只是為了名譽和掙錢。退役後無論加入哪個國籍，參加哪個國家隊，人們也都習以為常。他們並不是政治意義的奸，也賣不了國。

正如中國14歲奧運跳水冠軍全紅蟬，在獲獎後童言無忌地說：「我媽病了，但我不知道那個字怎麼讀，不知道她得了什麼病。很想賺錢回去給她治病，然後治好她。」

日本 奧運 運動員

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