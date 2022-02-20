敵人只一個 非整個中共

最近眾議院15位共和黨議員聯名提出《制裁中共 黨內專制壓迫人民之官員法》（簡稱《制裁中共法》），制裁對象包括今年將要開20大的2000多名黨代表及其家屬，也包括習近平 及其家人。制裁措施包括阻止和禁止制裁對象在美國財產交易、無法取得入境簽證。

其實，美國不必制裁整個中共。中共黨內大多數要求改革轉型民主，反對習近平專制。擒賊擒王，樹倒猢猻散，打倒一人，解救全黨全國。只要制裁習近平，拜登 政府應授意或鼓勵媒體，把習近平資產公之於眾，將在海內外形成對他很大殺傷力，大大有利在20大推他下台，讓中共啟動民主轉型，恢復與美國友好。公布習近平資產，將比制裁法更具震撼力。

公布領導人資產，在美國有先例。10年前《紐約時報》公布總理溫家寶資產，對溫造成很大殺傷。雖然資產都是他兒子溫雲松名下，與溫無直接關聯。8年前彭博新聞曾公布習近平轉移給親屬資產有4億美元，有調查資料，國內外都知道 ，習近平現在是「海航」最大股東和後台老闆。「海航」是海南省最大公司，相信習近平現在資產至少10億美元。擒賊擒王，美國應公諸於眾，讓群眾群起而攻之，讓他再無立足之地。

拜登政府現在忙於處理「烏克蘭危機」，而把主要敵人習近平放一邊，很不明智。早就放棄共產主義的俄國，非美國敵人。敵人是中共習近平。美國應聯俄制習，美國大戰略趕緊端正過來。未來7個月是倒習倒共關鍵期，到10月中共開20大倒習成功，大變天，美中開啟新格局，全球放光明。

20大非如江澤民，胡錦濤正常交班接班，習近平倒，是中共大轉捩點，大前進，轉型民主。習續任，則大倒退，退到復辟毛終身，回到1976年代。因此20大是一場大決鬥。拜登應全力支持中共內部反習，逼習下台。