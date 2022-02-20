俄羅斯已在靠近烏克蘭 邊界部署15萬軍力，串通白俄羅斯 三面包圍，專家們言之鑿鑿，即將進攻基輔，一些國家正叫喊撤僑，甚至有美國官員指證，俄軍最快可能在16日發動進攻，莫斯科則予以否認，普京一再聲稱沒有攻烏計畫，但陳兵俄烏邊界所為何來？

俄羅斯究竟會不會進攻烏克蘭？我的判斷是，八成不可能，理由如下：

1，16日已過，俄羅斯發動進攻了嗎？是情資瞎掰！

2，儘管烏克蘭尚未加入北約，北約沒有義務出兵防守，拜登也說，美國如果參戰，將是世界大戰，俄羅斯就會無所顧忌地進攻烏克蘭嗎？也不會。普亭 仍然得考慮北約對烏克蘭的武器支援，以及自身遭到西方經濟制裁的嚴重後果，絕不敢輕易開戰；

3，俄軍陳兵邊界，不能否認普亭原有侵占烏克蘭的意圖，但遇到西方各國的強烈反對，提供新型武器支援，使烏克蘭的防衛力大增，已非克里米亞之役可比，俄羅斯一旦進攻，將付出慘痛的代價，普亭不能不考慮停止；

4，從普亭與北約成員國元首的談判看出，普亭的要求是北約許諾不再東擴，烏克蘭不加入北約，才答應撤兵。如果俄軍真的占領烏克蘭，其他原脫離蘇聯獨立的小國更加會積極地加入北約以求保護，與普亭原意圖會相悖；

5，普亭已宣稱演習結束後部分撤軍至原駐地，但拜登說，侵略的可能性仍高。我以為是普亭正在尋求和平談判找台階下；

6，俄若進攻烏克蘭，其實是無法承受西方的經濟制裁，對俄羅斯目前疲弱的經濟更是雪上加霜，尤其是切斷了俄羅斯向西方供應的天然氣管，普亭不得不考慮這個致命點；

7，普亭北京之行支持冬奧，不如說是想敲定與中國的經貿看能否抵銷侵烏後引起西方的經濟制裁，結果是雖有斬獲，卻無法解決大問題，不敢攻烏；

8，想以侵占烏克蘭為突破口，看是否能步步為營恢復昔日蘇俄的廣闊地域，嘗試重新一統鄰近獨立的各民族國家，完成普亭大帝走向終身制的偉業，結果發現不再有克里米亞的便宜貨，最後只好打消狂妄念頭，慢慢撤軍。

今日的俄羅斯，基本上已進入工商民主社會，儘管剛脫離農牧封建社會百餘年，也脫離共產主義專制獨裁30年，不可能一下就變得很民主，必然會由終身或長期總統，向有任期總統進步，但俄羅斯的工商經濟基礎已有較高的發展。工商社會的最大利益是將自己國家的產品銷售出去，而不是像往日農牧封建社會，需要用戰爭去無限擴大農牧場領土。