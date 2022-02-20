感念經國先生 今不做明後悔

炎炎夏日，暑氣如蒸！那年6月中旬的一個傍晚，當時我在高雄鳳山任陸軍官校校長，總統武官匆匆忙忙跑來告訴我「總統馬上就到，今晚會住這裡」，說著說著，總統已經到達。我引進他到平時接待他的春暉堂，他邊走邊告訴我說：「我還沒有吃晚飯，要廚房替我炒碗蛋炒飯，做一個紫菜蛋花湯，送到我房間，我自己吃」，我知道他的意思，你們不要來打擾我。

春暉堂坐定，我說向總統作三分鐘校況簡報，他喜形於色欣然接受。想必是南北奔波一整天，已經累了，三分鐘正適合他的意思，簡報畢，他很高興說你們辛苦了，隨即示意我們離開，他亦回房間等待用餐。

飯後，晚霞滿天，天色近黃昏，他叫隨員搬出兩張椅子到春暉堂門前空地，要我去聊天。他談到他今天從台北到高雄沿途的觀感，和他對軍事教育 的看法，記不得怎麼忽然談起先總統蔣公遺言：「以國家興亡為己任，置個人死生於度外」！他問我如何實踐「以國家興亡為己任」？我答稱：「我們辦軍事教育，既不能運籌於廟堂之中，亦不能馳騁疆場之上。只是對任何問題、事務的看法、想法、判斷、實踐符合國家目標、國家利益，就是以國家興亡為己任。」他點頭表示肯定，沒有再提任何意見，好像陷入某種沉思，結束黃昏的談話。

通常總統的生活起居，都由隨員料理，別人很難插手，我見春暉堂已無動靜，乃按時就寢。到夜半12時左右，睡意正濃，總統秘書主任王家驊叫醒我說：「總統要一張行軍床。」我非常奇怪的問，深更半夜要行軍床做什麼？他說：總統在房間內睡不著，要用行軍床搬到春暉堂客廳來睡，我立即決定，迅速將我的臥床搬到春暉堂客廳。據說總統在春暉堂客廳，一夜好眠，到第二天該起床時他仍在酣睡中，想是上半夜未能成眠關係！

至於總統為何在房間內睡不著，我知道王主任的習慣，也是一般隨員守則，除了轉達總統的「交代」外，多一個字也不會說，我沒有再問王主任。我揣測，春暉堂往年是接待先總統蔣公的處所，特別是臥室家具及陳設，完全沒有改變，睹物思親，不能入睡乃合理推斷！

經國先生逝於1988年1月13日，迄今30餘年，他的言行舉止，常留人們內心深處；尤其他喜歡以「小故事，大道理」啟發人們思維，導正人們觀念。譬如他常說的勸人樂觀一則小故事：有位老太太，有兩個兒子，大的開染坊，當年染布須太陽曬乾；小兒子賣雨傘，必須下雨才會有生意。今天下雨，老太太愁著大兒子的布無法曬；第二天出太陽，她又憂心小兒子的雨傘賣不出去；致老太太每天愁容滿面，憂心不已！偶有某善心人士勸老太太說：老太太妳何不晴天想著大兒子可以曬染布，下雨想著小兒子可以賣傘。老太太忽覺茅塞頓開，豁然開朗，從此心頭愉悅，眉開眼笑！

經國先生告訴世人忠言警語，不勝枚舉，像他在行政院長任內，倡十大經濟建設，有人聚眾抗議，特別指高速公路只是為高官行車方便，無補於世，經國先生只答覆說：「今天不做，明天就會後悔！」簡單一句話，數十年來國人念茲在茲！直如暮鼓晨鐘、發人深省！